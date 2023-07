FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 885 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2770 (2700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 825 (880) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1210 (1360) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 735 (700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RELX PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 140 (148) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2950 (3000) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 690 (625) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 164 (180) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1360 (1460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 160 (130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2140 (1940) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 2555 (2330) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 670 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS CUTS AVIVA TO 'MARKET PERFORM' - PRICE TARGET 425 PENCE - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 570 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 565 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3100 (3040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/RBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 800 (765) PENCE - 'NEUTRAL'



