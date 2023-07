Evotec Aktie - von einigen als "Gewinner des KI-Trends" ausgerufen, wird zu sehr hohen Multiples gehandelt. Für viele zu hoch, zu teuer. Und gestern ein in dieser Höhe nicht erwarteter Schlag. Dass die Cyber- Attacke am 6. April Umsatz kosten würde, dass durch die Attacke und deren "Behebung" ausserordentliche Kosten entstehen - erwartet. Und die jetzt präsentierte Rechnung zeigt das Ausmass dieser "Betriebsstörung": Evotec reduziert die Prognose für 2023 drastisch. "Schlimmstenfalls" würde das Umsatzniveau auf Vorjahresniveau verharren. Stillstand für eine an der Börse als Growth-Wert eingestufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...