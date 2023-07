München (ots) -Die Bayerische beteiligt sich mit 9,5 Prozent am führenden digitalen Vorsorge- und Bestattungsunternehmen November.Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat sich mit ihrer Tochter Bayerische Prokunde AG mit 9,5 Prozent am Vorsorge- und Bestattungsunternehmen November beteiligt. Im Rahmen der Beteiligung haben die Bayerische und November auch eine strategische Kooperation vereinbart. Mit dieser Kooperation kann die Bayerische ihr Leistungsangebot für die Zielgruppe 50 plus erweitern.Bereits im Gründungsjahr 1858 begann die Bayerische im Bereich der Sterbegeldversicherung. Die Verbindung von Tradition, Geschichte und Moderne ist der Bayerischen besonders wichtig. Mit der Beteiligung an November, einem der deutschlandweit führenden Unternehmen im Bereich Bestattungsvorsorge und Bestattungen, investiert die Versicherungsgruppe in ein weiteres digitales und innovatives Angebot in diesem Bereich."Durch den Anteilserwerb erweitern wir unser Investment-Portfolio im Bereich der Vorsorge für den Herbst des Lebens. Auch wenn das Thema sicherlich nicht alltäglich ist, ist es wichtig hier die richtige Absicherung und im Fall der Fälle auch Unterstützung zu haben. Aus diesem Grund freuen wir uns zukünftig als Versicherungsgruppe auch inhaltlich auf die Expertise der Kolleginnen und Kollegen von November bauen zu können", so Maximilian Buddecke, Vorstand der Bayerische Prokunde AG. Armin Greisinger, ebenfalls Vorstand der Bayerische Prokunde AG, ergänzt: "Mit diesem Schritt wächst das Investment-Portfolio der Bayerische Prokunde AG um ein weiteres innovatives Unternehmen. Das macht uns noch schlagkräftiger und stärkt unsere Marktposition"."Die Beteiligung der Bayerischen in einem schwierigen Finanzierungsumfeld ist der Nachweis für unser effizientes und nachhaltiges Wachstum in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Bayerischen neben unseren Bestandsgesellschaftern wie der MIG Capital einen weiteren renommierten Investor gewinnen konnten.", so Christoph Basner, Gründer und Geschäftsführer bei November. Robin Klemm, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer bei November ergänzt: "Das Investment und die strategische Partnerschaft ermöglichen uns, unsere starke Marktposition im Bereich Bestattungsvorsorge und Bestattungen weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!"Über NovemberNovember ist mit mehr als 12 Millionen jährlichen Nutzern und Kunden der Partner für alle Fragen rund um das Ende des Lebens im deutschsprachigen Raum. November bietet innovative Vorsorgeprodukte, die Familien ermöglichen, sich bereits zu Lebzeiten vor den organisatorischen und finanziellen Lasten einer Bestattung zu schützen.Im Sterbefall arbeitet November mit einem erfahrenen Team aus Bestattern, Dekorateuren, Floristen und Rednern, um deutschlandweit Wunschbestattungen zur höchsten Zufriedenheit seiner Kunden durchzuführen.Mit dem November Portal bietet es die Möglichkeit einer 360 Grad Absicherung mit digitalen Versicherungsprodukten, individualisierbaren Vorsorgedokumenten und der digitalen Verwahrung von Dokumenten, Erinnerungen und Wünschen.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 783 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter im aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische:Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 MünchenAnsprechpartner: Felicitas Eckert | PressesprecherinTelefon: (089) 6787-8257E-Mail: presse@diebayerische.deInternet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5568837