Im zweiten Quartal 2023 sank der Umsatz von TAKKT um 3 % und das EBITDA um 23 % gegenüber dem Vorjahr. Das Management nannte das sich verschlechternde wirtschaftliche Umfeld, insbesondere in Europa und Nordamerika, als Hauptgrund für die schwache Performance. Obwohl TAKKT aufgrund des schwachen ersten Halbjahres eine gewisse Verbesserung der Rentabilität im zweiten Halbjahr erwartet, hat das Unternehmen seine organische Umsatzprognose für 2023 nach unten korrigiert (jetzt stabil bis negativ im Jahresvergleich) und das obere Ende seiner bisherigen EBITDA-Prognose gesenkt. Erfreulicherweise rechnet das Management weiterhin mit einem deutlichen Anstieg des Free Cashflows für das Gesamtjahr, was darauf hindeutet, dass das cash-generative Geschäftsmodell von TAKKT sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten funktioniert. Auch unter Berücksichtigung der revidierten Schätzungen bestätigt AlsterResearch das Rating KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





