Intel überrascht mit guten Quartalszahlen | Aktie nachbörslich 7% im Plus

Trotz rückläufigem Umsatz konnte Intel die eigenen Gewinnprognosen übertreffen. Der Gewinn pro Aktie halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr dennoch auf 0,13 USD.



Der US-amerikanische Halbleiterhersteller gab Donnerstagnacht die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt. Der Umsatz sank um 15% - von 15,3 Milliarden auf 12,9 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn pro Aktie halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr von 0,28 auf 0,13 US-Dollar, was einem Rückgang von 52% entspricht. Trotz der rückläufigen Ergebnisse, wurden sowohl die Erwartungen von Intel aus April 2023, als auch die der Analysten übertroffen. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Clara (Kalifornien) erhöhte zusätzlich seine Prognosen für das laufende Quartal. Der Aktienkurs von Intel reagierte nachbörslich mit einem Kurszuwachs von zeitweise über 7%.



Während der Pandemie wechselten viele Arbeitnehmer in das Homeoffice und die Schule musste von Zuhause stattfinden. Das war unter anderem ein Hauptgrund dafür, warum es eine sehr hohe Nachfrage nach neuen Laptops und Desktopcomputern gab. Dieser Bedarf ist jedoch nach der Pandemie zurückgegangen. Dies hat nun sichtbare Auswirkungen auf das Unternehmen, das viele von den Prozessoren aus ihren Computern kennen.









Quelle: HSBC