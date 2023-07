Die Ergebnisse von Kion für das zweite Quartal 2023 waren besser als erwartet. Umsatz, bereinigtes EBIT und Auftragseingang übertrafen alle die Konsenserwartungen, wobei das Segment Industrial Trucks and Services (ITS) positiv überraschte. Unterdessen blieb Supply Chain Solutions (SCS) schleppend und lieferte gemischte Ergebnisse. Es übertraf den Auftragseingang, verfehlte jedoch den Umsatz und das bereinigte EBIT. Der Gesamtauftragseingang verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal und der hohe Auftragsbestand bietet eine gute Umsatzprognose für die kommenden Quartale. Erfreulicherweise steigerte das Management angesichts der guten Fortschritte im ersten Halbjahr die Umsatz-, das bereinigte EBIT- und die FCF-Prognose für 2023 zum zweiten Mal. Die kürzliche Ernennung von Christian Harm, der seit über zwei Jahrzehnten bei Kion tätig ist, zum neuen CFO des Unternehmens, gibt nach dem plötzlichen freiwilligen Ausscheiden von Marcus Wassenberg Zuversicht in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Die Analysten von AlsterResearch erhöhen ihre Schätzungen und ihr Kursziel auf 49,00 EUR (alt: 45,00 EUR) und bleiben bei KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken