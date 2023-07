ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Halbjahreszahlen von 2400 auf 2200 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dank der starken operativen Ergebnisentwicklung bleibe er für den Essenslieferdienst positiv gestimmt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der Enttäuschungen bei den Aufträgen und beim Bruttotransaktionswert (GTV) habe er aber seine GTV-Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach unten revidiert./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 20:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken