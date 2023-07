Berlin - 55 Prozent der Deutschen halten Friedrich Merz laut einer Insa-Umfrage für unglaubwürdig oder eher unglaubwürdig. Demnach attestieren den CDU-Parteivorsitzenden auch 32 Prozent der Unionswähler Unglaubwürdigkeit, 48 Prozent halten ihn für glaubwürdig, so die Erhebung für das Nachrichtenmagazin "Focus".



Die Zahlen hatte Insa nach dem ZDF-Sommerinterview erhoben, in dem Merz eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene zunächst nicht ausgeschlossen hatte. Laut einer weiteren Umfrage findet die Hälfte der Bevölkerung außerdem, Friedrich Merz sei nicht mehr der richtige Vorsitzende für die CDU. Im Unterstützerlager der Christdemokraten stützen ihn noch 43 Prozent der Befragten. 35 Prozent aller befragten CDU/CSU-Sympathisanten sagen, Merz sei nicht geeignet für den Job als Parteichef.



"Das Kapital jeder politischen Partei ist ihre Glaubwürdigkeit", sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch dem "Focus". "Wenn man hinter jedes fünfte Interview des Vorsitzenden erst mal einen Erklärungstext klemmen muss, kommt das bei Wählern eben schlecht an." Münch zufolge sei es immer die "Kunst der Union" gewesen, "konservative und christlich geprägte, soziale und wirtschaftsliberale Wähler" zu binden. "Der deutlich konservativere Kurs von Friedrich Merz könnte diese Stärke gefährden."

