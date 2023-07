Bonn (ots) -Am Wochenende trafen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zur traditionellen Sternfahrt, einem gemeinsamen Wochenende mit vielfältigem Seminarprogramm. Insgesamt traten 350 TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland die Reise nach Bonn an.Dass die McDonald's Kinderhilfe allein im letzten Jahr mehr als 9.000 Familien in den Ronald McDonald Häusern und Oasen helfen konnte, ist nur dank eines engagierten haupt- und ehrenamtlichen Team möglich. Das Ehrenamt ist für die 23 Ronald McDonald Häuser und die 6 Ronald McDonald Oasen in Deutschland eine unverzichtbare Säule ihrer Arbeit für Familien schwer kranker Kinder. Insgesamt setzen sich deutschlandweit rund 720 Menschen ehrenamtlich für die Stiftung ein und helfen mit viel Herz und Tatkraft dabei, für die Familien ein wohliges Zuhause auf Zeit zu schaffen.Der McDonald's Kinderhilfe liegt die regelmäßige Weiterbildung sowohl der haupt- als auch der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sehr am Herzen und daher bietet die Stiftung seit inzwischen 21 Jahren jeweils an einem zentralen Ort in Deutschland ein Fortbildungswochenende für das Ehrenamt an. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stand in den angebotenen Workshops eine große thematische Bandbreite zur Auswahl: Von Erste-Hilfe-Training speziell für Kinder über >Kultursensible Elternarbeit im Ehrenamt< bis hin zu einem Kochkurs für die Bewirtung großer Gruppen oder einem Workshop für >Gesprächsführung in schwierigen Situationen<.Beim Gala-Abend bedankte sich die Stiftung für den Einsatz aller ehrenamtlichen KollegInnen und auch der Stiftungsratsvorsitzende der McDonald's Kinderhilfe, Marcus Lettschulte, überbrachte den Dank des Stifters. Begleitet von der Chanson-Band DÉJÀ VU erlebten die Gäste einen festlichen Abend bei dem auch die Ehrungen einiger MitarbeiterInnen im Mittelpunkt standen. Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe ehrte hierbei diejenigen, die schon über lange Zeit an der Seite der Stiftung stehen, darunter neun ehrenamtliche MitarbeiterInnen für ihr 15-jähriges Jubiläum, zwei Ehrenamtliche für ihr 20-jähriges Jubiläum und sogar drei Damen für ihr 25-jähriges Jubiläum . >Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen nicht nur so engagiert, sondern auch über so viele Jahre hinweg ehrenamtlich für eine Organisation einsetzen. Hierfür sind wir zutiefst dankbar und können jeden Tag in unseren Ronald McDonald Häusern und Oasen erleben, wie dankbar auch die Familien dafür sind<, sagt Adrian Köstler.Wie man gemeinsam Außergewöhnliches schaffen kann, zeigte zum Abschluss der Tagung Florian Mennigen, Olympia-Sieger und Weltmeister im Rudern in seiner Keynote, in der er die Geheimnisse Erfolges des Deutschlandachter und den Umgang mit Rückschlägen aufzeigt und interaktiv vermittelt.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.orgKontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/5568946