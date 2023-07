Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach Bekanntgabe neuer Zahlen zum ausgebliebenen Wirtschaftswachstum im Minus geblieben. Kurz nach 12:30 Uhr stand der Index bei weiterhin 16.390 Punkten und damit 0,1 Prozent unter Vortagesschluss.



Am Vormittag hatte das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht, wonach die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal nicht wie von vielen Experten erhofft leicht zulegen könnte, aber auch nicht weiter nachgegeben hat. Die Veränderungsrate für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrage im 2. Quartal 2023 gegenüber dem 1. Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt 0,0 Prozent, hieß es. Für 14 Uhr werden neue Inflationsdaten erwartet, wobei die Inflationsrate von 6,4 im Juni wohl im Juli etwas abgesunken sein dürfte. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0994 US-Dollar (+0,15 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9096 Euro zu haben.

