Die Tupperware-Aktie ist dreieinhalb Mal so teuer, wie noch vor einer Woche. Nachhaltig ist die Kursentwicklung wahrscheinlich aber nicht. Die Gründe.

Was ist los bei Tupperware? Die Aktie des US-Kunststoffunternehmens schießt derzeit in die Höhe: Innerhalb einer Woche verbuchte der Titel 347 Prozent Plus. Allein am Montag waren es bis Börsenschluss knapp 76 Prozent. Nach diesem Kursfeuerwerk notiert Tupperware jetzt bei 3,06 US-Dollar - der höchste Kurs seit März dieses Jahres.

An einer starken Geschäftsentwicklung hat es eher nicht gelegen. Tupperware verbuchte vergangenes Jahr knapp 36 Millionen US-Dollar Verlust und warnte anschließend vor Liquiditätsengpässen. Im Mai teilte das Unternehmen mit, die Investmentbank Moelis & Co unter Vertrag genommen zu haben, um bei der Suche nach strategischen Alternativen zu helfen, berichtet Reuters.

Eine andere mögliche Erklärung: Tupperware könnte zur Meme-Aktie geworden sein. Das sind Titel, die über soziale Medien, insbesondere die Plattform Reddit, einen Hype erfahren. Das funktionierte in der Vergangenheit so: Privatanleger konzentrierten sich auf sogenannte Shortseller. Wenn diese auf fallende Kurse bei einer Aktie wetteten (also eine Aktie shorten), trieben Kleinanleger den Preis bewusst in die Höhe, indem sie die Aktien kauften. Je höher der Preis kletterte, desto mehr gerieten die Short-Positionen unter Druck und die Shortseller waren gezwungen, die Aktie teuer zurückzukaufen - der sogenannte Short Squeeze.

Es gibt Indizien, dass das auch bei Tupperware der Fall ist. Laut Reuters zählt Tupperware zu den meistgesehenen Tickern auf Stocktwists.com. Außerdem ist die Meme-Aktie stark leerverkauft: Dem Finanzdatenanbieter Refinitiv zufolge wurden am 25. Juli etwa 14 Prozent des Streubesitzes geshortet.

Was heißt das für den Tupperware-Kurs? Es bleibt riskant: Meme-Aktien klettern nämlich innerhalb kürzester Zeit in die Höhe - fallen genauso schnell aber wieder. Das prominenteste Beispiel für eine Meme-Aktie, Gamestop, erreichte im Jahr 2021 zwischenzeitlich einen Kurs von über 120 US-Dollar. Mittlerweile notiert der Titel wieder bei 22,22 US-Dollar.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion