Markham, Ontario (ots/PRNewswire) -Enghouse Networks, ein globaler Anbieter von IP-basierten TV-Lösungen, und WISI, ein weltweit führender Anbieter von Carrier-Grade-Videotechnologien, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekannt zu geben, um Videobetreibern die neue ABR-Empfängerlösung (Adaptive Bitrate) von WISI mit Google Widevine-Massenentschlüsselung anzubieten. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Bedürfnisse von Groß- und Geschäftskunden zu erfüllen, die bereits über bestehende Endpunkte in IP-basierten Netzwerkumgebungen verfügen.Diese Lösung deckt ein breites Spektrum an Standorten im Gastgewerbe ab, darunter Universitäten, Bars/Restaurants, Hotels, Wohngemeinschaften, Fitnessstudios, Militär und Gefängnisse. Viele Videobetreiber modernisieren ihre Infrastruktur für die Breitbandbereitstellung mit DOCSIS und Glasfaser. Während die Betreiber ihre Netzwerke modernisieren, müssen sie auch weiterhin TV-Übertragungsdienste für Groß- und Geschäftskunden unterstützen.Access Communications, ein langjähriger Kunde von WISI und Enghouse, möchte die Nutzung seiner Multiscreen-ABR-Feeds ausweiten, um auch Kunden aus dem Gastgewerbe zu bedienen. "Wir bei Access legen bei der Modernisierung unseres Videonetzwerks großen Wert darauf, einen stabilen, zuverlässigen und hochwertigen TV-Service zu gewährleisten. Die ABR-Empfangslösung von WISI und Enghouse ermöglicht es uns, die Kopfstellenausrüstung zu minimieren und uns auf eine Art von Liefernetzwerk zu konzentrieren, um all unsere Kunden zu bedienen, einschließlich Geschäftskunden", sagte Craig Van Ham, Chief Technology Officer bei Access Communications.WISI und Enghouse haben eine bestehende, langfristige Partnerschaft, wenn es darum geht, die Bedürfnisse von Videobetreibern in ganz Nordamerika zu erfüllen. Der ABR-Transcoder von WISI, die Inca IP Video Platform und die branchenführende IPTV-Lösung EspialTV von Enghouse ermöglichen es Betreibern wie Access, auf funktionsreiche Multiscreen-TV-Dienste zu migrieren und dabei die Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität beizubehalten. Die erneute Zusammenarbeit zur Unterstützung von Betreibern bei der Nutzung derselben ABR-Streams für Kunden aus dem Gastgewerbe war ein natürlicher nächster Schritt für die beiden Unternehmen."Wir sind begeistert von unserer Partnerschaft mit Enghouse und den Möglichkeiten, die sich daraus für Videobetreiber ergeben", sagte Sharen Sandhu, Vizepräsidentin der Produktabteilung bei WISI America. "Gemeinsam unterstützen wir die Betreiber bei der nahtlosen Umstellung auf Multiscreen-Videoübertragung, während sie gleichzeitig ihre Groß- und Geschäftskunden bedienen können, die auf ältere Endgeräte wie QAM und Analog angewiesen sind.""Diese Partnerschaft steht für unser Engagement, unabhängige Betreiber bei der Modernisierung ihrer Netzwerke und TV-Lösungen zu unterstützen. Die WISI-Lösung ermöglicht es uns, die spezifischen Anforderungen von Massen- und kommerziellen Endgeräten zu erfüllen, bei denen die Implementierung einer IP-basierten Netzwerkbereitstellung auf Gebäude- oder Campusebene möglicherweise nicht möglich ist. Durch die Kombination unserer Stärken können wir Betreibern die Möglichkeit geben, ihr Serviceangebot zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu steigern und effektiv die Herausforderungen von Netzwerk-Modernisierungen zu bewältigen", sagte Mick McCluskey, Vizepräsident für Produktmanagement bei Enghouse Networks.Die neue ABR-Empfangslösung ist in WISIs Inca IP Video Platform verfügbar, die mühelos die Lücke zwischen bestehenden und neuen Videotechnologien schließt und Racks mit Kopfstellengeräten durch eine hochentwickelte Plattform ersetzen kann.Weitere Informationen zu dieser neuen Lösung finden Sie auf der WISI-Lösungsseite für den ABR-Empfänger.Weitere Informationen über Enghouse Networks finden Sie auf der EspialTV -Lösungsseite und auf der Webseite von Enghouse Networks.Informationen zu WISIWISI wurde 1926 gegründet und ist seit fast 100 Jahren ein innovatives Unternehmen im Bereich der Videoempfangs- und -verteilungstechnologie. Mit Kunden in mehr als 150 Ländern hilft WISI Videothekenbetreibern, ihre Betriebskosten zu minimieren und gleichzeitig die Größe und Effizienz an jedem Punkt ihres Netzwerks zu maximieren. Weitere Informationen über die Produktfamilien WISI's Inca, Tangram und Chameleon finden Sie auf www.wisi.tv.Informationen zu Enghouse NetworksEnghouse Networks ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Unser Ziel ist die erfolgreiche Bereitstellung von Lösungen, die den digitalen Wandel ermöglichen und letztlich eine vernetzte globale Gemeinschaft schaffen. Vom Edge bis zur Cloud ermöglichen unsere Anwendungen Kommunikations- und Medienunternehmen der nächsten Generation, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden sowie Versorgungsunternehmen zuverlässig die Planung, das Design, das Engineering, die Überwachung, den Schutz und die Vereinfachung komplexer Netzwerke in einem herstellerunabhängigen 5G-, IoT-, Cloud-, AI-, NFV- und SDN-Ökosystem. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und digitale Transformation. Weitere Informationen finden Sie auf www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist ein Unternehmensbereich von Enghouse Systems Ltd. of Markham, Ontario.Informationen zur Access Communications Co-operativeDie Access Communications Co-operative ist eine zu 100% in Saskatchewan ansässige, gemeinnützige Genossenschaft, die seit 1978 Kunden bedient. Heute ist sie eines der größten Telekommunikationsunternehmen der Provinz. Wir bieten außergewöhnliche Kommunikations- und Unterhaltungsdienstleistungen für über 235 Gemeinden und 200.000 Quadratkilometer in ländlichen Gebieten. Unser Engagement für die Gemeinschaft geht über die Bereitstellung von Internet-, Fernseh-, Telefon- und Sicherheitsdiensten hinaus. Wir widmen 100% unserer Erträge der Verbesserung der Lebensqualität in den Gemeinden und ländlichen Gebieten, in denen wir leben und Geschäfte tätigen. Dies geschieht in erster Linie durch unsere AccessNow TV-Community-Kanäle, Unternehmensinitiativen und Spendenaktionen sowie durch die WohltätigkeitsorganisationAccess Communications Children's Fund.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-networks-und-wisi-bieten-gemeinsam-abr-empfangerlosung-fur-groW--und-geschaftskunden-an-301888119.htmlPressekontakt:Balvinder Sandhu,Director,Demand Generation,Tel.: +44 (0)1628 641 789,E-Mail: balvinder.sandhu@enghouse.comOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063405/100909976