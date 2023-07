Mit dem Smart Crypto Index Zertifikat* (ISIN: DE000VQ8SSC7) können Anleger in die besten Kryptos und Kryptoaktien investieren. Mit der Erholungsrallye am Kryptomarkt bieten sich hier gute Chancen für Anleger.

Tatsächlich haben sich viele Kryptoaktien zuletzt deutlich besser entwickelt als manche Kryptowährungen. So hat Ethereum im laufenden Jahr 'nur' um knapp 51 Prozent zugelegt. Die Kryptoaktie Marathon Digital hingegen hat im gleichen Zeitraum mehr als 375 Prozent hinzugewonnen.

Das Smart Crypto Index Zertifikat* (ISIN: DE000VQ8SSC7) ist unter anderem in die Kryptoaktien Riot Blockchain, Marathon Digital, Robinhood und Meta investiert. Darüber hinaus bietet es Kryptoanlegern mit dem 21Shares Crypto Basket Index ETP Zugang zur Wertentwicklung der fünf wichtigsten Kryptowährungen.

Aufgelegt wurde das Smart Crypto Index Zertifikat* (ISIN: DE000VQ8SSC7) von dem renommierten Experten für Tech-Investments Thomas Rappold (siehe Bild oben). Er gilt als profunder Kenner des Silicon Valley und ist dort als Investor an verschiedenen Start-ups beteiligt. Darüber hinaus ist er Autor mehrerer Bücher zu Investmentthemen.

*= Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung.

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass interessierte Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Offenlegung Interessenskonflikt: Die Smartbroker Holding AG ist an der Auflegung des Zertifikates beteiligt und erhält eine entsprechende Vergütung.

