TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat wie schon vor einigen Tagen die Konkurrentin Unicredit wegen der höheren Zinsen erneut die Prognose angehoben. Beim Überschuss werde jetzt ein Anstieg auf "deutlich mehr" als 7 Milliarden Euro erwartet, teilte die im EuroStoxx 50 gelistete Bank am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Turin mit. Bankchef Carlos Messina hatte erst im Mai die Prognose von mehr als 5,5 Milliarden Euro auf etwa 7 Milliarden angehoben. An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Aktie zog um bis zu 1,44 Prozent auf 2,61 Euro an und stieg auf den höchsten Stand seit Februar 2022./zb/jha/