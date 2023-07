FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag sein erst sechs Wochen altes Rekordhoch übertrumpft. Er kletterte am frühen Nachmittag um 0,14 Prozent auf 16 429,36 Punkte. Bereits tags zuvor war der deutsche Leitindex von der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone und den USA befeuert worden. Die EZB schloss nach der neunten Zinserhöhung in Folge erstmals eine Pause nicht aus. Zwar ließen beide Zentralbanken die Tür für weitere Anhebungen offen, doch an den Märkten gehen Experten zunehmend davon aus, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte. Schon beim alten Rekord vom 16. Juni waren es die geldpolitischen Signale der Notenbanken Fed und EZB gewesen, die den Dax beflügelt hatten./ck/bek/jha/