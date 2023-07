DJ MARKT-AUSBLICK/Konjunkturdaten sind nun doppelt so wichtig

Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine interessante Woche stehen DAX & Co bevor. Denn nach den Notenbank-Entscheidungen in den USA und Europa sind die Rahmenbedingungen für die Börsen gesetzt. Auch wenn besonders in den USA die Meinungen über den künftigen Zinspfad weiter auseinandergehen, ist das kurzfristige Zinsumfeld klar.

Allerdings haben die Notenbanken auch für eine massiv erhöhte Bedeutung von Konjunkturdaten gesorgt. Denn die Zinserhöhungen in Europa und den USA sollen künftig "datenabhängig" erfolgen. Damit rücken die üblichen Schwergewichte wie Wachstums-, Inflations- und Arbeitsmarktdaten noch stärker in den Mittelpunkt. Zumindest der Derivate-Handel freut sich schon darauf: denn Abweichungen von den Erwartungen dürften künftig zu volatilen Kursausreißern führen.

Flut an Konjunkturdaten - Und alle sind zinsrelevant

Und gerade die kommende Woche ist mit allem besetzt, was die Konjunktur zu bieten hat: nach dem überraschend starken US-BIP im zweiten Quartal stehen besonders Wachstums- und Arbeitsmarktdaten im Fokus. Vor allem der ISM-Index und Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) stehen im Blick.

Zur Job-Situation in den USA gibt es zuerst den ADP-Arbeitsmarktbericht und dann am Freitag den offiziellen Monatsbericht für Juli. Wie üblich würde der Markt eher schwache Daten begrüßen, da sie auf ein schnelleres Ende der Zinserhöhungen deuteten. Die US-Notenbank hat sich hier für den Markt etwas zweischneidig positioniert. So heißt es von den Strategen bei Blackrock, sie spreche zwar von einer Abschwächung der US-Wirtschaft, sehe umgekehrt aber auch keine Rezession mehr.

Ende der PMI-Rally könnte Europas Aktien schwer belasten

Angesichts der erwarteten Revisionen der Einkaufsmanagerindizes äußern sich die Aktienstrategen von Bank of America eher skeptisch. Sie fürchten, ihnen gehe langsam der Dampf aus. Schließlich habe erst der 6-Punkte-Sprung der globalen PMIs dafür gesorgt, dass es zu der Aktienrally in diesem Jahr gekommen sei. Dies drohe nun zu kippen.

Mit Blick bis ins erste Quartal 2024 sehen sie ein Abwärtsrisiko von rund 20 Prozent bei Europas Aktien. Der Stoxx-600 könnte dann bis auf 380 Punkte fallen. Die konjunkturzyklischen Branchen erwarten sie mit einer Underperformance von bis zu 15 Prozent gegenüber defensiven.

Der Kalender ist kommende Woche von Montag bis Donnerstag prall gefüllt mit revidierten und neuen PMI-Daten rund um den Globus. Besonders im Fokus dürften die Daten aus China stehen. Hier werden gleich am Montag die amtlichen für Industrie und Service-Bereich vorgelegt, am Dienstag und Donnerstag die privaten Caixin-China-PMIs. Besonders nach dem Einbruch der chinesischen Industriegewinne von 16,8 Prozent wird dort auf Signale für geldpolitische Lockerungen gehofft.

In den USA stehen auch sämtliche PMI-Schwergewichte an. So am Montag der Chicago-Einkaufsmanager-Index, am Dienstag und Donnerstag die ISM-Indizes.

Ein Auge auf mögliche Zentralbank-Überraschungen

Und nach den Überraschungen der Bank of Japan ist auch das Thema Zentralbanken noch nicht komplett abgehakt: Hier wird vor allem auf die Bank of England geblickt und auch die Notenbanken Australiens und der Schweiz.

Die Japaner hatten für Bewegung in der Hedgefonds-Gemeinde gesorgt, die sich gern und reichhaltig im billigen Japan verschuldet und dafür höherrentierliche Anleihen in den USA kauft. Infolge der BOJ-Ankündigung, den Zinsdeckel flexibler zu gestalten, lösten sie damit Verkäufe in den Anlagevehikeln aus. In den USA sprangen darauf die 10-jährigen Renditen über die 4-Prozentmarke. Aktienanleger hoffen, dass dies nur ein einmaliger Ausreißer war, denn US-Renditen über dieser Marke drücken auf die Kurse.

BIP- und Inflationsdaten runden das Bild ab

Abgerundet wird die Zahlenorgie der kommenden Woche auch noch durch BIP-Daten zum zweiten Quartal. Vor allem am Montag geht es in Europa mit dem EU-BIP und der gleichzeitigen Vorlage der neuen Inflationsdaten (Verbraucherpreise, CPI) um eine gesunde Mischung aus Wachstum und Preisanstieg.

Grund zur Hoffnung gibt es, denn eigentlich sieht es überall besser aus als in Deutschland, wo das BIP weiter zusammenschrumpft und dafür die Inflation mit um die 6 Prozent nach oben schießt.

...und weiter tobt die Berichtssaison

Die Zinserhöhungen und Aussagen von EZB und Fed machen wenigstens Analysten die Arbeit leichter. Sie können sich nun auf einen mehr oder weniger ausgebildeten Boden den Aktienbewertungen widmen und sich damit voll auf die Gewinnseite der Unternehmen konzentrieren. Das kommt gerade rechtzeitig zur auf Vollgas laufenden Berichtssaison.

Hier geht die Zahlenflut in der kommenden Woche ungebremst weiter. Unter anderem legen BMW, Infineon, Beiersdorf, Merck KGaA und Vonovia im DAX ihre Daten vor. Aus Europa kommenden Geschäftszahlen querbeet aus allen Branchen, darunter viele Banken und Versicherer. Vor allem der gefürchtete Donnerstag platzt aus allen Nähten.

