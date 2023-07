DJ PTA-HV: Zumtobel Group AG: 47. ordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group stimmt für höhere Dividende und ermöglicht Aktienrückkaufprogramm

Ergebnisse Hauptversammlung

Dornbirn, Österreich (pta/28.07.2023/14:00) - * Erhöhung der Dividende von 0,35 EUR auf 0,40 EUR pro Aktie * Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien * Vorstand und Aufsichtsrat entlastet * Mandate der Aufsichtsratsmitglieder Karin Zumtobel-Chammah und Eva Kienle verlängert * Karin Zumtobel-Chammah nach der Hauptversammlung erneut zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Auf der heutigen 47. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group haben die Aktionärinnen und Aktionäre dem Vorschlag zur Erhöhung der Dividende von 0,35 EUR auf 0,40 EUR pro Aktie ohne Gegenstimme zugestimmt. Die anwesenden stimmberechtigten Aktionäre oder deren Vertreter repräsentierten rund 56,49 % des Grundkapitals der Aktiengesellschaft.

Die beschlossene Dividendenausschüttung ist die vierte in Folge und der Betrag je Aktie hat sich jährlich erhöht. Trotz des wirtschaftlich und politisch herausfordernden Umfelds konnte die Zumtobel Group im Geschäftsjahr 2022/23 das beste operative Ergebnis der vergangenen 14 Jahre erzielen. Diesen Erfolg teilt das Unternehmen auch wieder mit den Aktionären: Die zur Ausschüttung vorgesehenen 0,40 EUR pro Aktie entsprechen rund 30 % des Nettogewinns. Gemessen am Schlusskurs des Geschäftsjahres 2022/23 beträgt die Dividendenrendite 5,6 %. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 4. August 2023.

Zudem hat die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsratswährend einer Geltungsdauer von 30 Monaten sowohl über die Börse als auch außerbörslich eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Einziehung sämtlicher bis zum Stichtag der Hauptversammlung erworbener eigener Aktien ohne weitere Beschlussfassung der Hauptversammlung herabzusetzen. Das Unternehmen hat insgesamt 353.343 eigene Aktien im Bestand.

Zustimmung zu allen weiteren Beschlussfassungsvorlagen Für das Geschäftsjahr 2022/23 hat die Hauptversammlung dem Aufsichtsrat und dem Vorstand die Entlastung erteilt. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/24 wurde die PwC Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH (Wien) gewählt. Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Karin Zumtobel-Chammah und das Aufsichtsratsmitglied Eva Kienle wurden jeweils bis zum Geschäftsjahr 2025/26 wiedergewählt. Zusätzlich wurde Frau Zumtobel-Chammah in der nach der Hauptversammlung stattgefundenen Aufsichtsrats-sitzung erneut zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Die Abstimmungsergebnisse und alle wesentlichen Dokumente der 47. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG 2023 finden Sie unten https://z.lighting/de/group/investor-relations/hauptversammlung/.

