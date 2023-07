Köln (ots) -Mit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 änderte sich für die 69 weiblichen Abgeordneten im Kabuler Parlament von einem Tag auf den anderen alles. Sie haben es in einer patriarchalen, muslimischen Kultur in hohe politische Ämter geschafft und mussten dann mitansehen, wie ihr Land mit dem Abzug der westlichen Truppen auf einen frauenrechtlichen Nullpunkt zurückgeworfen wurde.Viele der afghanischen Politikerinnen flüchteten ins Ausland. ARD-Autorin Franziska Sophie Dorau hat drei von ihnen getroffen. Können sie aus dem Exil für eine Demokratie kämpfen, die nicht länger existiert? "Kabuls Demokratie im Exil - Doku über afghanische Volksvertreterinnen" heißt das ARD radiofeature, das ab Donnerstag, 03. August 2023, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Homaira Ayubi leitete den Anti-Korruptionsausschuss im afghanischen Parlament. Sie immigrierte mit ihrer Familie nach Kanada. Ebenso die Frauenbildungsexpertin Shinkai Karokhail, die heute in Toronto lebt - jene kanadische Großstadt, in welcher sie einige Jahre zuvor als Botschafterin Afghanistans gearbeitet hatte. Karokhail versucht von dort aus ein Netzwerk afghanischer Politikerinnen zu bilden, als Gegenpol zur Herrschaft der Taliban.Suraya Akbari war mit 27 Jahren eine der jüngsten Abgeordneten in Kabuls Parlament. Mit ihrem neugeborenen Sohn saß sie tagelang auf dem Flughafen von Kabul fest. Heute lebt sie in Deutschland in einer brandenburgischen Kleinstadt. Alle drei Frauen blicken zurück auf Lebensgeschichten, die von Brüchen bestimmt sind - und vom unermüdlichen Streben nach weiblicher Selbstermächtigung gegen die Widrigkeiten afghanischer und internationaler Politik.Franziska Sophie Dorau, geboren in Wien, ist Featureautorin und -regisseurin. Nach ihrem Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft lernte sie ihr Handwerk in den Redaktionen des ORF Kultursenders Ö1. Sie widmet sich vorrangig sozial-politischen Themen, sowie Autor:innen- und Künstler:innenporträts. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Prix Europa und dem CIVIS Medienpreis ausgezeichnet. Sie lebt in Berlin.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:- MDR Kultur Donnerstag, 03. August 2023, 18:00 Uhr- SWR Freitag, 04. August 2023, 15:05 Uhr- BR 2 Samstag, 05. August 2023, 13:05 Uhr- SR 2 Samstag, 05. August 2023, 09:05 Uhr- Bremen Zwei (RB) Samstag, 05. August 2023, 18:05 Uhr- NDR Info Sonntag, 06. August 2023, 11:05 Uhr- WDR 5 Sonntag, 06. August 2023, 13:04 Uhr- hr2-kultur Sonntag, 06. August 2023, 18:04 UhrRedaktion: Christian Lerch (SWR)Regie: Franziska Sophie DorauEine Produktion des Südwestrundfunk für das ARD radiofeature 2023.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5569091