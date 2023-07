Frankfurt am Main (ots) -"Die Demokratie ist bedroht wie seit Jahrzehnten nicht und gerade jetzt spart man erheblich bei Integration und Jugendarbeit!" [Bitte beachten Sie die Information am Ende des Textes!]Der Internationale Bund (IB) wird sich mit aller Kraft den geplanten finanziellen Kürzungen der Bundesregierung im Sozial- und Bildungsbereich entgegenstellen. Insbesondere geht es um die großen Bundesprogramme Freiwilligendienste (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/freiwilligendienste-und-internationales/freiwilligendienste), Jugendmigrationsdienste (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/jugendmigrationsdienste) und Respekt Coaches (https://www.lass-uns-reden.de/). Zudem könnte auch die Infrastrukturförderung des IB im Rahmen des Kinder- und Jugendplans in Gefahr sein.Die betroffenen Arbeitsfelder erfüllen äußerst wichtige Aufgaben: Extremismusprävention, Politische Bildung (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/bildung-und-beruf/politische-bildung), Integration (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/hilfen-zur-integration) oder die Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement. Hinzu kommt die fachliche Weiterentwicklung gesellschaftlich aktueller Themen wie Inklusion (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/angebote-fuer-menschen-mit-behinderung), Kinderschutz und Partizipation.Betroffene Arbeitsfelder sind wichtig für Extremismusprävention, Politische Bildung, Inklusion, Bürgerschaftliches Engagement und mehr"Die AfD steht in bundesweiten Umfragen bei 20 Prozent, die Gesellschaft ist in vielen Fragen tief gespalten. Die Demokratie ist bedroht wie seit Jahrzehnten nicht - und gerade jetzt spart man bei Integration, Jugendarbeit (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/offene-kinder-und-jugendarbeit) und mehr deutlich ein", kritisiert Petra Merkel, Präsidentin des Internationalen Bundes.Gemeinsam mit Partnerträgern auf Bundesebene wird der IB die nächsten Monate nutzen, um die Entscheider*innen mit Nachdruck an diese Tatsache zu erinnern. Die primären Ansprechpartner*innen sind dabei die Fach- und Haushaltspolitiker*innen der Regierungsfraktionen. Zusätzlich ist es wichtig, so viele weitere Abgeordnete wie möglich zu sensibilisieren.Die Geschäftsführungen und Regionalleitungen der sieben regionalen Organisationseinheiten des IB (https://www.internationaler-bund.de/ib-gruppe/organisation-vorstand-geschaeftsfuehrung) werden daher über den Sommer die Wahlkreisabgeordneten in die Einrichtungen des IB einladen und Überzeugungsarbeit gegen die geplanten Kürzungen leisten."Wir gehen davon aus, dass unsere Stimmen auf diesem Weg gehört werden und wir reale Chancen haben, bis zur finalen Beschlussfassung des Bundestags im November Einfluss auf die Haushalts-Gestaltung zu nehmen", so Petra Merkel.Über den Internationalen Bund:Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren*Seniorinnen dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen - unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung. Sein Leitsatz "Menschsein stärken" ist für die Mitarbeitenden Motivation und Orientierung.Weitere Informationen:Internationaler Bund (IB)Dirk AltbürgerTelefon +49 69 94545-107dirk.altbuerger@ib.deinternationaler-bund.de[Information für Medienvertreter*innen: Der Internationale Bund (IB) ist in den genannten Arbeitsfeldern Freiwilligendienste (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/freiwilligendienste-und-internationales/freiwilligendienste), Jugendmigrationsdienste (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/jugendmigrationsdienste), Politische Bildung (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/bildung-und-beruf/politische-bildung), Integration (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/hilfen-zur-integration), Inklusion, (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/angebote-fuer-menschen-mit-behinderung) Jugendarbeit (https://www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/offene-kinder-und-jugendarbeit) und mehr deutschlandweit tätig. Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, nach Absprache IB-Einrichtungen in ihrer Nähe zu besuchen, mit leitenden Mitarbeitenden aus den genannten Bereichen zu sprechen sowie O-Töne einzuholen. Auch Foto- und Filmaufnahmen sind selbstverständlich möglich. Hier finden Sie Einrichtungen in Ihrer Nähe - auf Wunsch auch nach Arbeitsfeldern sortiert.]Pressekontakt:Internationaler BundDirk Altbürger (Pressesprecher)Tel. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.dewww.ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43905/5569075