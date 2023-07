Porsche Aktie bei 110 Euro - gemischte Gefühle nach Geschäftszahlen

Nach Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen kämpft die Aktie des Sportwagenherstellers Porsche weiter um die 110-Euro-Marke. Im ersten Halbjahr hatte der Autobauer im Tagesgeschäft etwas mehr Gewinn erzielt als im Vorfeld erwartet. Dennoch betrachten Börsianer die Ergebnisse insgesamt mit gemischten Gefühlen, was sich nicht zuletzt aus der jüngsten Kursreaktion ablesen lässt. Auf Wochensicht büßen die Papiere rund ein Prozent ein. Zwischenzeitlich sackte der Kurs unter die Marke von 107 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Januar. Netto-Cashflow geht zurück - Gewinn nach Steuern steigt "Wir haben erneut erfolgreich gewirtschaftet und gleichzeitig weiter umfassend in unsere Zukunft investiert", sagte Vorstandschef Oliver Blume.

"Umsatz- und Ergebnisanstieg sind hauptsächlich auf die Absatzsteigerung bei konstanter Preisdurchsetzung zurückzuführen", fuhr Finanzchef Lutz Meschke weiter fort. Laut ihm gäbe es weiterhin ein herausforderndes und global angespanntes Umfeld. Nicht zuletzt seien die Kosten weiter gestiegen, welche unter anderem auf die Inflation und gesteigerten Aktivitäten im Vertrieb zur Einführung des neuen Cayenne-Modells zurückzuführen seien, hieß es.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

