MONTAG, DEN 31. JULI Am 31. Juli stehen folgende Unternehmensmeldungen: Logitech präsentiert seine Jahreszahlen, Stabilus seine Q3-Zahlen. Es folgen weitere Berichte von Heineken, SNB, Erste Group Bank, Legrand, Pearson Group, Bank of Ireland, Raiffeisen International und Avis Budget mit den Q2-Ergebnissen. Auch relevante Konjunkturdaten sind zu erwarten: Einzelhandelsumsätze in Japan für Juni 2023, vorläufige Industrieproduktion in Japan für Juni ...

