Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine der Woche vom 31. Juli bis 04. August 2023 MONTAG, DEN 31. JULI Am 31. Juli stehen wichtige Unternehmensmeldungen an: Logitech präsentiert seine Jahreszahlen, Stabilus die Q3-Zahlen, Stabilus, Heineken, SNB, Erste Group Bank, Legrand, Pearson Group, Bank of Ireland, Raiffeisen International und Avis Budget legen ihre Q2-Zahlen vor. Relevante Konjunkturdaten beinhalten die Einzelhandelsumsätze in Japan ...

