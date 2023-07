Die Technologielösungen von AIXTRON werden von Kunden weltweit genutzt, um fortschrittliche Komponenten für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitermaterialien zu bauen. Das Unternehmen hat gerade sehr gute Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und ist mit einer beneidenswerten Wettbewerbsposition und einem Weltmarktanteil von 70 % im Mittelpunkt globaler Megatrends wie E-Mobilität und erneuerbare Energien. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 17. August um 14 Uhr einen Online-Roundtable mit AIXTRONs Head of Investor Relations and Communication, Guido Pickert. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-08-17-14-00/AIXA-GR zur Verfügung gestellt.





