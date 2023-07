Winterbach (ots) -Die Umwandlung der PFISTERER Holding AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) wurde mit der am 28. Juli 2023 vollzogenen Eintragung in das Handelsregister (HRB 790497) abgeschlossen. Die neue Rechtsform unterstreicht die Positionierung von PFISTERER als zukunftsorientiertes internationales Technologieunternehmen für Anschluss- und Verbindungstechnik in Stromnetzen. Gleichzeitig markiert sie einen wichtigen Schritt für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens unabhängig von der Gründerfamilie.Als weltweit agierendes Unternehmen ist PFISTERER in zahlreichen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, Energieübertragung und -verteilung aktiv. Durch die Umwandlung kann das Unternehmen mit Standorten in Europa, USA im Mittleren und Fernen Osten sowie Asien und Argentinien seiner internationalen Ausrichtung und Mitarbeiterstruktur noch besser gerecht werden.Das bewährte zweistufige Governance-Modell mit dem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan wird auch unter der neuen SE-Struktur beibehalten. Karl-Heinz Pfisterer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Enkel des Firmengründers, wurde zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. Über 50 Jahre hinweg hat er als Gesellschafter, zuerst in der operativen Geschäftsführung und danach im Aufsichtsrat Verantwortung für das Unternehmen getragen. Die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt Herr Erich Schefold, bisher Vorsitzender des Prüfungsausschusses.Bereits seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 1999 wurde der Grundstein dafür gelegt, dass sich das Unternehmen unabhängig von der Familie weiterentwickeln konnte. Langfristig soll die gemeinnützige KHP Stiftung auch die Position von Herrn Karl-Heinz Pfisterer als Aktionär des Unternehmens übernehmen. Mit der neuen Rechtsform und der Besetzung der Organe wurde die Grundlage für eine langfristige, unabhängige und erfolgreiche Zukunft der PFISTERER Gruppe geschaffen. Die Trennung von Familie und Unternehmensleitung ist damit abgeschlossen.Die neue Rechtsform hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf Vertragspartner und Kunden der Gesellschaft. Hauptsitz der PFISTERER Holding SE bleibt unverändert Winterbach."Ziel von PFISTERER ist es, die weltweite Energiewende zu begleiten und die Stromübertragung und -verteilung zu verbessern", sagt der Aufsichtsrats-vorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Blättchen. "Über die Jahre haben wir uns zu einem der heute weltweit führenden Technologieanbieter für Kontaktieren, Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter entwickelt."Im Zuge der SE-Umwandlung will die PFISTERER Holding SE auch die Mitarbeiterbindung weiter fördern. Mit der Gründung eines SE-Betriebsrats wird ein länderübergreifendes Gremium von Arbeitnehmervertretenden geschaffen. "In einem solchen Gremium sehen wir die Möglichkeit, dass unsere Belegschaft über Ländergrenzen hinweg weiter zusammenwächst", erklärt Johannes Linden, Sprecher des Vorstands. "Wir freuen uns, unsere wachsende und vielfältige Organisation und Unternehmenskultur im internationalen Umfeld weiterzuentwickeln."Für die kommenden Jahre geht der Vorstand von einem starken Wachstum aus. "Das Zukunftspotenzial unserer Arbeit ist enorm", erläutert Vorstandsmitglied Dr. Konstantin Kurfiss. "Wir befinden uns inmitten eines dynamischen Wachstums, das durch die weltweite Umstellung auf erneuerbare Energien, den Ausbau der Netze und den steigenden Energiebedarf getrieben wird. Als Vorreiter und Innovationstreiber sind wir stolz darauf, die Energiewende aktiv mitzugestalten."Pressekontakt:Gregor VollbachHead of Marketing and Corporate CommunicationsFon: +49 7181 7005 487gregor.vollbach@pfisterer.comPFISTERER Holding SEwww.pfisterer.comOriginal-Content von: Pfisterer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170732/5569126