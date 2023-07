Eine turbulente Woche neigt sich dem Ende zu. Bei den Zinssitzungen von EZB und Fed gab es keine Überraschungen. Wie die möglichen Pausen der Notenbanken bei den Zinsanhebungen einzuordnen sind, wie es um die Preissteigerungen in den USA und Europa tatsächlich bestellt ist und weshalb der Bovespa in Brasilien gerade einen weiteren Blick wert ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Christoph Zwermann, Zwermann Financial.