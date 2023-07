© Foto: Unsplash



Peking hat angekündigt, neue finanzpolitische Anreize zu setzen. Das eröffnet laut Goldman Sachs Chancen für diese acht China-Aktien.

Das Fenster für den China-Handel habe sich geöffnet, schreiben die Goldmänner in einem Research-Bericht. Am Anfang der Woche traf sich die Kommunistische Partei des Landes, um Optimierungsschritte für den Immobiliensektor, die inländische Konsumnachfrage und die lokalen Schuldenrisiken vorzunehmen.

"Auf der Aktienebene heben wir eine ausgewählte Gruppe von mit Buy bewerteten Unternehmen hervor, die in Bereichen, die von den Konjunkturmaßnahmen betroffen sind, gut positioniert zu sein scheinen, insbesondere in der Plattformwirtschaft, bei Verbraucherdienstleistungen, in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge, bei erneuerbaren Energien, in der Hightech-Produktion, bei neuen Infrastrukturen und bei spätzyklischen Immobilienwerten", heißt es in der Analyse der US-Investmentbank.

Nach der Sitzung des Politbüros beobachteten die Analysten erste positive Marktreaktionen. Doch sie merken an, dass strukturelle Wachstumsprobleme bestehen blieben. Insgesamt rechnen sie jedoch mit einem "taktischen Aufschwung für chinesische Aktien" in der zweiten Jahreshälfte.

Goldman Sachs nahm dies zum Anlass, um mögliche Profiteure der wirtschaftspolitischen Maßnahmen ausfindig zu machen. Auf die "Conviction-List" für den asiatisch-pazifischen Raum schafften namhafte Aktienunternehmen wie die Internetgiganten Tencent und JD.com, die Gesundheitsplattform JD Health, das Immobiliensoftware-Unternehmen Beike, der mobile Komponentenhersteller BYD Electronic, die Online-Personalvermittlungsagentur Kanzhun, der Suchmaschinengigant Baidu und der Getränkehersteller China Resources Beer.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion