LVMH hat am Dienstag die Bücher blicken lassen. Das Geschäft des französischen Luxusgüterkonzerns lief im ersten Halbjahr besser als erwartet. Trotzdem ist die Aktie des Unternehmens in einer ersten Reaktion unter Druck geraten. David Hartmann von Vontobel spricht im Interview mit DER AKTIONÄR TV über die jüngsten Zahlen von LVHM. Außerdem verrät er, wie die Aussichten für die Luxusbranche sind und wie Anleger davon profitieren können. In dem Zusammenhang stellt er ein Bonus Cap-Zertifikat auf LVMH vor. Wie die Investition funktioniert und welche Vorteile Anleger damit haben, erfahren Sie in der Sendung.