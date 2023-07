FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Bis zum späten Nachmittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 133,01 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,48 Prozent.

Eher schwache Wachstumsdaten aus Deutschland stützten die Anleihen etwas. Die deutsche Wirtschaft stagnierte im zweiten Quartal. Volkswirte hatten hingegen ein leichtes Wachstum erwartet. Allerdings ist der Rückgang im ersten Quartal nicht so deutlich ausgefallen wie zunächst ermittelt.

Verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften im Euroraum entwickelt sich die deutsche Wirtschaft damit nach wie vor schwach. "Deutschland sitzt eindeutig im Bremserhäuschen des europäischen Konjunkturzuges", kommentierte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

"Mit Blick auf die Zukunft lassen die kürzlich veröffentlichten Stimmungsindikatoren nichts Gutes für die Wirtschaftsaktivität in den kommenden Monaten erwarten", sagte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank. "Tatsächlich sprechen die schwache Kaufkraft, die geschwächten Auftragsbücher in der Industrie sowie die Auswirkungen der aggressivsten geldpolitischen Straffung seit Jahrzehnten und die erwartete Abschwächung der US-Wirtschaft für eine schwache Wirtschaftsaktivität."

Unterdessen ist die Inflation in Deutschland und Frankreich im Juli jeweils etwas abgeflaut. In Spanien stieg sie etwas an. Die spanische Inflationsrate ist mit 2,1 Prozent aber noch vergleichsweise niedrig. Der Daten für den gesamten Währungsraum werden am kommenden Montag veröffentlicht./jsl/he