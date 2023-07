Halle/MZ (ots) -



Für die Herausforderungen, die in Zukunft auf die Bahn zukommen, bilden die Tarifabschlüsse eine wichtige Voraussetzung: Um die Probleme zu bewältigen, braucht es eine zufriedene Belegschaft und eine gute Arbeitsatmosphäre, damit die Beschäftigten im Job bleiben und offene Stellen trotz des Fachkräftemangels schnell besetzt werden können.



Schon jetzt ist die Bahn in einem desaströsen Zustand: Das merkt jeder, der mit dem Zug in Deutschland unterwegs ist. Irgendwo hakt es immer. Manchmal funktioniert die Klimaanlage nicht, auf der nächsten Reise ist das Bordbistro geschlossen. Oder der Strom fällt aus und der Zug muss mit großem Aufwand gewechselt werden, so dass der Ersatzzug am Ende doppelt belegt und völlig überfüllt ist.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5569224

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken