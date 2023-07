EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf

INDUS Holding AG: INDUS trennt sich vollständig von Automobilzulieferern des Portfolios



28.07.2023 / 18:30 CET/CEST

INDUS trennt sich vollständig von Automobilzulieferern des Portfolios Vertrag über Verkauf der SELZER-Gruppe unterzeichnet

Verkäufe der aufgegebenen Geschäftsbereiche abgeschlossen

Fokussierung auf hochspezialisierte Industrietechnik schreitet voran Bergisch Gladbach, 28. Juli 2023 - Die börsennotierte INDUS Holding AG wird 100 % der Anteile an der SELZER-Gruppe an eine Beteiligungsgesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA mit Sitz in München, übergeben. Mit gut 440 Mitarbeitenden entwickelt und produziert die SELZER-Gruppe an vier Standorten in Deutschland und dem Ausland einbaufertige Komponenten und Baugruppen aus Metall für Getriebe, Bremsen und Motoren von Automobilen sowie Industrieanwendungen. Aufgrund der bereits getätigten Investitionen und der anstehenden Serienanläufe wird der Jahresumsatz der SELZER-Gruppe von heute rund 65 Mio. EUR auf rund 130 Mio. EUR im Jahr 2025 wachsen. Der Kaufvertrag wurde am 28. Juli 2023 unterzeichnet. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt. "Mit dem Verkauf der SELZER-Gruppe schließen wir die Neuordnung unseres Portfolios deutlich vor dem Jahresende 2023 - unserem selbst gesetzten Ziel - ab", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. "Damit haben wir das letzte Unternehmen aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen veräußert." Als Folge der Vorstandsentscheidung, das bisherige Segment Fahrzeugtechnik aufzugeben, wurden die Erträge und Aufwendungen der SELZER-Gruppe bereits für den Konzernabschluss 2022 in das Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche umgegliedert. INDUS wird die Unternehmensgruppe nach der Freigabe durch das Kartellamt und dem anschließenden Closing entkonsolidieren. Insgesamt wird die SELZER-Gruppe das Ergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereiche im Geschäftsjahr 2023 letztmalig mit rund 21 Mio. EUR belasten. Diese Belastungen werden zum größten Teil noch im zweiten Quartal 2023 gebucht werden. "Mit dem Abschluss des Verkaufs aller Unternehmen der aufgegebenen Geschäftsbereiche setzen wir erhebliche Potenziale für profitables Wachstum in den neu definierten Zukunftsthemen frei", sagt Dr. Johannes Schmidt. Mutares ist spezialisiert auf die Übernahme von Unternehmen in Umbruchsituationen. Die SELZER-Gruppe wird bei Mutares Teil der Metals Group, die zukünftig unter dem Namen Ferral United firmieren wird und ein internationaler Zulieferer von Multi-Material-Lösungen und Systemen ist. Dr. Johannes Schmidt: "Bei Mutares kann sich SELZER als Teil eines starken Anbieters im Bereich Automobilzulieferung weiterentwickeln. Mutares kennt die Wachstumspotenziale der SELZER-Gruppe und kann diese in einem großen Unternehmensverbund realisieren." Schmidt weiter: "Nach der vollständigen Abwicklung der aufgegebenen Geschäftsbereiche können wir uns nun ganz auf die Weiterentwicklung unseres Portfolios im Bereich der hochspezialisierten Industrietechnik konzentrieren, so wie wir das in unserem Strategie-Update Parkour perform zum Jahresbeginn 2023 kommuniziert haben." Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de .

