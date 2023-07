Encavis hat am Freitag 25-jähriges Börsenjubiläum gefeiert. Anleger der ersten Stunde haben stark von den Entwicklungen beim Solar- und Windparkbetreiber profitiert. Zuletzt aber bewegten sich die Papiere des Unternehmens kaum vom Fleck. Im Rahmen der Opening Bell hat DER AKTIONÄR TV mit dem Vorstand von Encavis gesprochen. Christoph Husmann und Mario Schirru haben verraten, was der Encavis-Aktie demnächst neuen Schwung verleihen könnte. Im Interview widmeten sie sich Fragen zur Dividendenstreichung, Insider-Käufen und möglichen Übernahmen. Was Aktionäre noch von Encavis erwarten dürfen, erfahren Sie in der Sendung.