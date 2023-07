Mutares Indus - der eine ist oft im Automotive-Sektor unterwegs, hat bereits öfters überzeugende Turn-arounds mit anschliessenden Exits abgeliefert. Der andere will nur noch raus aus seinen Automotive-Beteiligungen - nach einer teuren Pleite, einem Verkauf wird man am Freitag die letzte Automotive-Beteiligung "los".Win-win-Situation nennt man das wohl. Freitag nach XETRA-Schluss meldeten die beiden Beteiligungsgesellschaften mit gänzlich anderem Ansatz den Übergang der SELZER-Gruppe aus dem INDUS-Portfolio an die Mutares Gruppe. So kann Mutares bereits Übernahme Nummer 5 in diesem Jahr melden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...