Wochenrückblick - pickepackevoll: Tech-Welt mit Zahlen und Zinsentscheide der FED und EZB

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Die Bilanzsaison ist weiterhin in vollem Gange. Auch in dieser Woche öffneten zahlreiche Tech-Unternehmen ihre Bücher, nachdem in der vorigen Woche bereits Netflix und Tesla den Anfang machten. Doch auch von Seiten der Konjunktur gab es einige nennenswerte Events, vorrangig die Zinsentscheide der Notenbanken der USA (FED) und Europa (EZB).



Licht und Schatten bei den Tech-Unternehmen



Die Woche begann direkt mit mehreren Unternehmen, die ihre Quartalszahlen veröffentlichten - darunter auch Snap. Die Foto-App konnte dabei nicht überzeugen und die Zahlen führte zu einem gravierenden Rücksetzer der Aktie. Auch Microsoft legte gemischte Zahlen vor, welche eine verhaltene Reaktion der Aktie zur Folge hatte. Positiv zu erwähnen ist der erneut gesteigerte Gesamtumsatz. Dieser erhöhte sich auf Jahressicht um 8 Prozent auf 56,2 Milliarden US-Dollar steigern. Wie auch in den vergangenen Quartalen blieb die Cloud-Sparte weiterhin der Umsatztreiber. Die bereits hoch gesteckten Erwartungen konnte das Wachstum in Höhe von 15 Prozent jedoch nicht erfüllen, was die Aktie mit einer negativen Reaktion quittierte. Anders dagegen Konkurrent Alphabet. Hier konnten die Zahlen positive Impulse setzen. Hervorzuheben sind die gestiegenen Einnahmen über die Videoplattform YouTube, nachdem diese Sparte in den vergangenen Quartalen kritischer beäugt wurde. Auch der Umsatz im Cloud-Geschäft wuchs um 28 Prozent.















Zinsentscheide - Zügel der EZB bleiben straff



Am Mittwoch und Donnerstag waren neben weiteren Unternehmenszahlen vorrangig die Zinsentscheide der europäischen und US-Notenbanken im Fokus. Den Start machten hierbei die USA am Mittwochabend. Zuletzt wurde spekuliert, wann das Gremium rund um Notenbankchef Jerome Powell die Zinsen nicht weiter erhöhen werde - zumindest an der vergangenen Sitzung war es noch nicht soweit. Erneut wurde der Leitzins um 25 Basispunkte angehoben und notiert nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Auch den zukünftigen Fahrplan der FED ließ Powell offen.



Am Tag darauf folgte auch die EZB den US-Notenbankern mit einem Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten. Die zuletzt rückgängige Inflationsrate (im Juni lag diese bei 5,5 Prozent) sei weiterhin noch über dem angestrebten Niveau, weshalb der aktuelle Kurs der EZB weiterhin beibehalten werde. Damit wurde der Leitzins im europäischen Raum bereits zum neunten Mal in Folge angehoben, um die Inflation abzuschwächen. An dem langfristigen Inflationsziel von 2 Prozent festzuhalten, sei die wichtigste Aufgabe der EZB, so Christine Lagarde, Notenbankpräsidentin der EZB.



Börse preiste Zinsschritte wohl ein - gute Stimmung trügerisch?



Die Marktreaktionen auf die weiter gestiegenen Zinsen fielen moderat aus. Der Dow-Jones® lief in einer ersten Reaktion sogar ins Plus, hierzulande stieg der DAX® sogar kurzzeitig über 16.400 Punkte. Auch der jüngst restrukturierte Tech-Index Nasdaq-100® (Alles wissenswerte dazu hier: Anpassung Nasdaq-100® ) zeigte sich robust. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Stimmung an den Börsen momentan eher positiv gestimmt.







