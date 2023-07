Am letzten Sonntag hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Nach einer Kaufempfehlung mit Kursziel 35,40 Euro ist Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 am Mittwoch der Ausbruch über die lange Zeit unüberwindbare Hürde bei 20,00 Euro gelungen. Ob die Aktie das Kursziel von Goldman Sachs erreicht, steht noch in den Sternen. Bei einer Fortsetzung des jüngsten Trends, halten wir aber Kurse um 24,00 Euro für denkbar." Vonovia hat am 24. Juli den Einstiegskurs ...

