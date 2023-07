Nucera, Siemens Energy, ITM Power, Enapter, Volkswagen könnten die grossen Profiteure der fortgeschriebenen Nationalen Wasserstoffstrategie sein, die Mittwoch präsentiert wurde: Turbo für H2, verdoppelte Elektrolyseurkapazität in Deutschland in 2030. Dazu noch News seit dem letzten H2-Update von: Uniper, RWE, 2G Energy, Ballard Power und Everfuel, Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer, Pureplayer und Traditionskonzerne, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen. Wochenrückblick Aktien KW 30 Rekorde in der Luft. Zinsangst ...

