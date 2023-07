Natürlich bezahlen wir für einen Euro Dividende nichts. Naja, wobei, wir könnten es auch theoretisch so sehen: Welchen Anteil Steuern oder sonstige Abgaben wir leisten. Das ist jedoch nicht das, was ich heute meine. Nein, sondern meine Frage dreht sich darum: Wenn wir als Einkommensinvestor investieren, wie viele Euro müssen wir ausgeben, um einen Euro Dividende zu erhalten? Das ist sowohl im Einzelfall, als auch in der Gesamtsumme etwas, das sich smarte Investoren durchaus fragen sollten. So viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...