News von Trading-Treff.de Die Börsen waren nach FED und EZB weiter positiv gestimmt. Die Nasdaq hält ihren Trend, der DAX brillierte mit Allzeithoch, Tradingideen am Wochenende. Allzeithoch im DAX neu definiert Über fast zwei Wochen bestand die Seitwärtsphase im DAX, welche wir zuletzt zum Wochenstart am 24.07.2023 skizziert hatten und mit abnehmender Volatilität auf einen Ausbruch warteten (Rückblick): Kurz vor dem FED-Event am Mittwoch wurde hierbei ...

