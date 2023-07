Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, Der aktuelle Monat begann für die Aktie des Unternehmens Plug Power recht vielversprechend. Der Kurs stieg von 9,87 US-Dollar am Ende des letzten Handelstages im Juni auf 13,44 Dollar - ein beachtliches Plus von 36 Prozent in knapp drei Wochen. Allerdings hat sich der positive Trend seit dem 19. Juli abgeschwächt - die Plug-Aktie verlor etwa zwölf Prozent und fiel auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...