Wochenausblick - Ein Quartalsbericht jagt den nächsten

Anlegerinnen und Anleger sollten sich anschnallen: In der kommenden Woche erwarten uns rund 180 Quartalszahlen aus der ganzen Welt. Eine Auswahl der wichtigsten Unternehmen und Konjunkturdaten haben wir Ihnen im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt.



Montag



Der Montag beginnt früh in der Nacht mit den Einzelhandelsumsätzen, und den vorläufigen Zahlen der Industrieproduktion von Juni aus Japan. Es schließt sich der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes aus China für Juli an, bevor gegen 07:00 Uhr die ersten Geschäftsberichte eintreffen. Als wichtigste Konjunkturdaten des Tages Der deutsche Bausoftware-Konzern Nementschek macht den Anfang mit den Q2-Ergebnissen, zeitgleich mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts des bekannten Getränkehersteller Heineken. In Europa veröffentlichen einige Finanzinstitute weitere Quartals-/, sowie Halbjahresabschlüsse, darunter die Nationalbank der Schweiz und Irland. Die ersten Veröffentlichungen der Bruttoinlandsprodukte für die Eurozone insgesamt, und einer Vielzahl von Mitgliedsstaaten finden über den Tag verteilt statt. Als sehr wichtiger Konjunkturindikator sind ebenfalls die Verbraucherpreisindizes zu erwähnen, die zusammen mit den Bruttoinlandsprodukten veröffentlicht werden. Zusätzlich wird die deutsche Arbeitslosenquote vom Statistischen Bundesamt bekannt gegeben.









Dienstag



Gegen 5:30 stellt Toyota, der weltgrößte Automobilhersteller, seine Q1-Zahlen vor, nachdem die Arbeitsmarktdaten aus dem Juni für Japan veröffentlicht worden sein sollen. Im Verlauf des Vormittags machen die deutschen Werte den Anfang, darunter Covestro, Pfeiffer Vacuum, Teamviewer, DHL und Daimler Truck mit den Q2 Zahlen. Die Pharmabranche wird in der Quartalssaison am Dienstag von Pfizer und der ehemaligen US-Tochter von Merck, Merck & Co. repräsentiert. Auch die Trendfirmen Uber und Starbucks lassen Anlegerinnen und Anleger einen Blick in die Bücher werfen. Als interessanten Bericht aus dem Vereinigten Königreich steht ebenfalls der Halbjahresbericht von British Petrol auf dem Programm. Neben den japanischen Arbeitsmarktdaten für Juni und dem API Ölbericht werden zusätzlich die Einkaufsmanager-Indizes des Euroraums aus dem verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht.









Mittwoch



Diese Woche gibt es keine Pause: Am Mittwoch erwartet uns neben den Arbeitsmarktdaten aus Spanien und der ADP Beschäftigungsänderung für Juli der EIA Ölbericht aus den USA. Zuvor jedoch erneut eine Flut von Quartalsberichten, darunter Hugo Boss, Klöckner, Symrise, Ferrari, PayPal, Fresenius, sowie deren Pharma-Tochter Fresenius Medical Care. Die Siemens-Tochter Siemens Healthineers und Auto1 sind ebenfalls mit von der Partie.









Donnerstag



Am Donnerstag geht es dann wirklich in die Vollen. Von den über vierzig großen Unternehmen, die dann Ihre Quartalszahlen veröffentlichen sind als wichtigste Werte die Apple, die Deutsche Lufthansa, BMW und Zalando zu nennen. Aus der Konjunkturforschung werden die Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Indizes des Euroraums und den USA für Juli (teilweise 2. Veröffentlichung) erwartet. Weitere Kennzahlen kommen aus den USA, mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem S&P Einkaufsmanagerindex für Juli, doch auch aus dem Rest der Welt sind mit der Türkischen Inflation und dem Indischen S&P Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen relevante Kennzahlen zu erwarten.







Freitag



Zum Wochenausklang kehrt endlich etwas Ruhe im Börsenkalender ein. Zu den wichtigsten Unternehmen, die am Freitag Geschäftsberichte veröffentlichen, gehören Vonovia, Lanxess, Carl Zeiss Meditec und die Münchener Rückversicherung. Auch die Lohnzahlen aus Frankreich, sowie die Industrieproduktion des Landes könnten interessant sein, jeweils für Juni. Wie jeden ersten Freitag im Monat werden noch die US-amerikanischen Arbeitsmarktdaten für den Vormonat veröffentlicht - eine wichtige konjunkturelle Kennzahl, die besonders in Zeiten von Inflationsrisiken und Zinsanpassungen nicht unbeachtet bleiben sollte. Schließlich wollen noch die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze der Eurozone und die deutsche Auftragslage der Industrie für jeweils den Juni genannt sein.







