Zentralbank-Power...: Wochenrückblick KW 30-2023 - Eine Woche der Zinsentscheide…

Anzeige / Werbung

Mächtig Rückenwind bekamen die Finanzmärkte in der vergangenen Woche von den Zentralbanken, welche erwartungsgemäß die Zinsen abermals erhöht haben.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die US-amerikanische Federal Reserve erhöhte die Zinssätze wie erwartet um einen Viertel-Prozentpunkt und brachte die Fed Funds damit in eine Spanne von 5,25 % bis 5,50 %. Die Europäische Zentralbank (EZB) zog am nächsten Tag nach und erhöhte die Zinsen zum neunten Mal seit Juli 2022, dieses Mal um 25 Basispunkte. Der Refinanzierungssatz der EZB liegt nun bei 4,25 %, während der Einlagensatz bei 3,75 % rentiert.

Die Bank of Japan (BoJ) hielt jedoch weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und beließ die Zinssätze auf dem aktuellen, sehr niedrigen Niveau. Allerdings erhöhte die BoJ die Obergrenze von 0,5 % auf 1 %, was als Signal auf eine zukünftige Normalisierung der Geldpolitik gesendet wurde, ohne ihren Schlüsselsatz zu ändern.

Die europäischen Märkte gaben Gas, um die Wall Street einzuholen, die schon wiede an ihre Anfang 2022 erklommenen Hochs anklopft.

Quelle: WallstreetOnline.de

Auch für die Industrie-Metallpreise ging es vergangene Woche etwas nach oben, wenngleich die Veränderungen weniger spektakulär waren. Die Rohstoffstärke allerdings legt nahe, dass der Markt den Versprechungen Chinas bezüglich seiner Wirtschaft keine große Bedeutung mehr beimisst. Denn neben Kupfer zeigen sich auch Uran und Zinn relativ unbeeindruckt und stiegen an.

Quelle: Tradingeconomics.com

Gold hingegen hatte mal wieder einmal eine krasse Woche. Während nach der US-Zinserhöhung der Goldpreis anzog, auf fast 1.980,- USD je Feinunze, fiel er mit der Bekanntgabe des EZB-Zinsentscheides wieder in sich zusammen! Gleiches Bild beim Silber.

Quelle: Tradingeconomics.com

Am Freitag aber dann konnten beide Edelmetalle wieder zulegen und das Wochen-Minus deutlich reduzieren!

Fazit:

Das scheinbar auch die jüngsten Unternehmenszahlen die Investoren kaum beeindrucken nutzen einige Analysten die Gelegenheit, um ihre Bewertungsmodelle zu aktualisieren und Anleger auf den einen ruhigen August einzustimmen. Wir allerdings rufen zu Wachsamkeit auf, denn auch in der kommenden Woche gibt es viele makroökonomische Ereignisse, die es zu beachten gilt.

Am Montag beispielsweise wird China seine Indikatoren für die Herstellungs- und Dienstleistungsaktivität veröffentlichen. Am Dienstag wird Australien seine geldpolitische Entscheidung bekannt geben, bei der eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet wird. Ebenso wird in Großbritannien eine Zinserhöhung am Donnerstag erwartet.

Darüber hinaus gibt es auch noch einige Unternehmensergebnisse, die präsentiert werden, darunter "Big-Boys' wie: Apple, Qualcomm, Paypal sowie BP, Daimler und Costco. Mal schauen, ob man aus den Ausblicken der Unternehmen potenzielle Auswirkungen auf den Markt erhalten kann.

Fakt allerdings scheint zu sein, dass die Rohstoffe ihre Korrektur bereits vollzogen haben, die den Standardmärkten noch bevorstehen sollte. Deshalb, aber auch aus anderen Gründen sollten Rohstoffe und Rohstoffaktien dem Depot hinzugefügt werden. Viele weitere Gründe, die für Rohstoff-Investments sprechen finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Mit Anti-Hunger-Aktie GEWINNEN

Globaler Wandel! Potash macht's möglich! Ausstoß maximieren, Hunger minimieren und dabei Geld verdienen!

Wenn wir von aktuellen Herausforderungen sprechen, nehmen Themen wie Energie(wende), Krieg, gestörte Lieferketten und Hunger leider die prominentesten Plätze ein.

Lesen Sie mehr

Gama Explorations / Consolidated Uranium

Der Hyperloop, damit die Zukunft, kommt näher - dank Rohstoffen

Auch wenn es noch Jahre bis zur kommerziellen Nutzung dauern wird, die Eröffnung der Hyperloop-Teststrecke bei München ist ein Meilenstein.

Lesen Sie mehr

Green Shift Commodities / Canada Nickel Company

Nickel - für den Stahlsektor und für E-Auto-Batterien

Die Verwendung von Nickel nimmt beständig zu. Sie ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung.

Lesen Sie mehr

Revival Gold / Skeena Resources

Chinas dynamischer Goldverbrauch

Die Wirtschaft belebt sich wieder in China, ebenso wie sich das Wirtschaftsgeschehen normalisiert.

Lesen Sie mehr

Targa Exploration / ION Energy

Ohne Lithium keine Energiewende

Die Verfolgung von Klimazielen sorgt für einen vermehrten Rohstoffbedarf für Energiespeicherung und erneuerbare Energietechnologien.

Lesen Sie mehr

MAG Silver / Discovery Silver

Silber steuert auf ein Defizit zu

Der Inflation Reduction Act der USA ist nun ein Jahr alt geworden und es hat sich auch Einiges getan. Einer der Gewinner dürfte Silber sein.

Lesen Sie mehr

Gold und Silber im Höhenflug

FED-Zinserhöhung lässt Edelmetallpreise explodieren! Gold, Silber und diese Aktie brechen aus!

In einer epischen Zinsentscheidung mit weltweiten Auswirkungen hat die US-Notenbank FED gestern die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte erhöht - und die Edelmetallmärkte damit "auf den Kopf gestellt"!

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / Queen's Road Capital Investment

Bergbau ist teuer

Im ersten Quartal 2023 sind die Kosten im Goldbergbau wieder höher geworden.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / Century Lithium

Lithium - der Hoffnungsträger für die Dekarbonisierung

Ob zu Lande oder auf dem Wasser, die emissionsfreie Mobilität schreitet voran.

Lesen Sie mehr

Latitude Uranium / Uranium Energy

Eine bessere Welt ist möglich - Kernenergie im Trend

Das Zeitalter der sauberen Energie bricht gerade erst an. Die Welt ist in einen Wettlauf um die Erreichung der CO2-Ziele getreten.

Lesen Sie mehr

Torq Resources / U.S. GoldMining

Gold und Kupfer glänzen

Vielleicht gibt es dieses Jahr nochmal ein ähnliches Hoch beim Kupferpreis wie vor rund einem Jahr.

Lesen Sie mehr

Diese Firma trifft immer...

Osisko Development - erneut sensationelle Gold-Treffer gelandet!

Gold befindet sich auf Stabilisierungs-Kurs und nimmt Anlauf für den nächsten Sprung nach oben. Sogar die guten Unternehmen können trotz erstklassiger Unternehmens-Nachrichten NOCH nicht richtig losfliegen!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,US9168961038,BMG069741020,CA89131L1085,CA76151P1018,CA06828J1057,KYG7315B1032,US82575P1075,CA13515Q1037,CA4620481099,CA2546771072,CA83056P7157,CA21024C1014,CA36459L1031,CA87612L1004,CA3933801001,CA60041F1018,CA1566151066,US90291W1080,CA51830A1066