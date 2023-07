Aktuell herrscht "High Noon" bei der Zahlenveröffentlichung zum ersten Halbjahr 2023. Trotz aller Unsicherheiten in Bezug auf die Geo- und Fiskalpolitik überrascht das Gros der Unternehmen positiv. In Folge dessen konnten Dow Jones, DAX, Nasdaq und Co. neue Jahreshochs erklimmen. Analysten sehen zudem bei vielen Unternehmen weiteres Aufwärtspotenzial, was die Rally in den kommenden Wochen noch beschleunigen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...