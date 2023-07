Jakob Ems (Gurupress.de) - Der Parfümhersteller Inter Parfums Inc. aus dem Hypergrowth Depot hat im zweiten Quartal einen beeindruckenden Rekordumsatz verzeichnet und seine Jahresprognose erneut angehoben. Das international agierende Unternehmen mit Hauptsitz in New York meldete einen Nettoumsatz von 309 Millionen US-Dollar für das Quartal, was einem bemerkenswerten Wachstum von 26 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das erfreuliche ...

