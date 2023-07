EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

CORPORATE NEWS Stabilus SE erzielt Umsatzwachstum von 13,1% Prozent im Q3 GJ2023 und konkretisiert Prognose innerhalb anvisierter Spanne Umsatzwachstum von 13,1% auf 306,5 Mio. € in Q3 GJ2023 (Q3 GJ2022: 271,1 Mio. €)

Profitabilität in GJ2023 schrittweise gesteigert: Bereinigtes EBIT [1] in Q3 bei 41,9 Mio.€ nach 37,9 Mio. € in Q3 GJ2022

Q3-Ergebnis bei 21,7 Mio. € (Q3 GJ2022: 24,3 Mio. €) und freier Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF [1] ) bei 48,3 Mio. € (Q3 GJ2022: 26,8 Mio. €)

Prognose für GJ2023 in der anvisierten Spanne konkretisiert auf Umsatz von 1,2 Mrd. € bei bereinigter EBIT [1] -Marge von 13,0%

Erhöhung der Beteiligung an Cultraro Group auf 60%

Zukunftskonzept für Standort Koblenz sieht Investitionen von 10 Mio. € vor, um die Effizienz und den Automatisierungsgrad weiter zu steigern Koblenz, 31. Juli 2023 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute ihre Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 (Q3 endete 30. Juni 2023) veröffentlicht. Das Unternehmen konnte sein Wachstum dabei unvermindert fortsetzen und hat zudem mit einem Zukunftskonzept für den Standort Koblenz und die Erhöhung der Beteiligung an der Cultraro Group die Weichen für die künftige Unternehmensentwicklung gestellt. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal GJ2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 13,1% auf 306,5 Mio. € (Q3 GJ2022: 271,1 Mio. €). Bereinigt um Währungseffekte belief sich der Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7%. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Im dritten Quartal konnten wir erneut deutliches Wachstum in allen Marktsegmenten erzielen und zudem unsere bereinigte EBIT-Marge im Vergleich zu den Vorquartalen des laufenden Geschäftsjahrs auf 13,7% steigern. Insbesondere die Bereiche Powerise und Industrial entwickeln sich weiterhin wesentlich besser als die weltweite Fahrzeugproduktion und das BIP-Wachstum. Gleichzeitig haben wir die Weichen für unsere weitere Unternehmensentwicklung gestellt: Im Rahmen unseres Zukunftsvertrags für Koblenz investieren wir 10 Mio. € in die Modernisierung und Automation unseres Hauptwerks, und über die Erhöhung der Beteiligung an der Cultraro Group auf 60% bauen wir unsere Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für kleinformatige Lösungen zur Bewegungssteuerung aus." Alle Regionen tragen zum Umsatzwachstum in Q3 GJ2023 bei In der Region EMEA stieg der Umsatz im Q3 GJ2023 um 9,7% auf 129,9 Mio. € (Q3 GJ2022: 118,4 Mio. €). In der Region Americas wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12,6% auf 109,9 Mio. € (Q3 GJ2022: 97,6 Mio. €). In der Region Asien-Pazifik verzeichnete das Unternehmen erneut ein überproportionales Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von 21,1% auf 66,7 Mio. € (Q3 GJ2022: 55,1 Mio. €). Insbesondere die Regionen EMEA und Asien-Pazifik haben von starken organischen Wachstumsraten in Höhe von 27,5% beziehungsweise 42,2% in der Geschäftseinheit Automotive Powerise profitiert. Automotive Powerise wächst erneut schneller als Fahrzeugproduktion Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus sowohl bei Automotive Gas Spring als auch bei Automotive Powerise zweistelliges Umsatzwachstum im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023. In der Geschäftseinheit Automotive Powerise, die sich erneut deutlich von der globalen Fahrzeugproduktion (+15,5% gegenüber Q3 GJ2022) im Berichtszeitraum entkoppeln konnte, stiegen die Erlöse um 22,5% auf 108,5 Mio. € im Q3 GJ2023 (Q3 GJ2022: 88,6 Mio. €). In Automotive Gas Spring verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um 12,5% auf 86,5 Mio. € (Q3 GJ2022: 76,9 Mio. €). Der Umsatz der Geschäftseinheit Industrial konnte um 5,6% im Q3 GJ2023 auf 111,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q3 GJ2022: 105,6 Mio. €) zulegen. Die stärkste Entwicklung verzeichnete Stabilus dabei in den Marktsegmenten Energy, Construction, Industrial Machinery & Automation (ECIMA) und Distributoren, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC) sowie Mobilität. Bereinigte EBIT-Marge von 13,7% im dritten Quartal Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) stieg im Q3 GJ2023 um 10,6% auf 41,9 Mio. € (Q3 GJ2022: 37,9 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 13,7% (Q3 GJ2022: 14,0%). Im laufenden Geschäftsjahr hat sich die bereinigte EBIT-Marge damit kontinuierlich erhöht von 11,2% in Q1 GJ 2023 und 13,1% in Q2 GJ 2023. Im Q3 GJ2023 lag der Gewinn mit 21,7 Mio. € vor allem bedingt durch Währungseffekte unter dem Wert des Vorjahresquartals (Q3 GJ2022: 24,3 Mio. €). Der freie Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF[1]) profitierte von positiven Effekten im Working Capital sowie Steuereffekten und lag mit 48,3 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert (Q3 GJ2022: 26,8 Mio. €). Konkretisierung der Prognose für Geschäftsjahr 2023 innerhalb der anvisierten Spanne Stabilus hat seine Prognose innerhalb der anvisierten Spanne konkretisiert und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. € (am oberen Ende der Bandbreite) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 13,0% (am unteren Ende der Bandbreite). Dies entspricht einem bereinigten EBIT von 156 Mio. €, was über der ursprünglichen Erwartung von 155 Mio. € in der Mitte der vorherigen Prognosespanne (Umsatz 1,1-1,2 Mrd. €; bereinigtes EBIT 13-14%) liegt. Erhöhung der Beteiligung an Cultraro Group auf 60% Nachdem Stabilus im November 2021 bereits 32% der Cultraro Group, einem Spezialisten für kleinformatige Lösungen zur Bewegungssteuerung, erworben hat, erfolgte im Juli 2023 der Erwerb weiterer 28% der Anteile für einen Kaufpreis von insgesamt 14,6 Mio. € (inkl. Earn-Out). Stabilus hält zudem ein Vorkaufsrecht für die verbleibenden 40% der Anteile. Damit erweitert die Stabilus-Gruppe im Einklang mit der STAR 2030 Strategie ihr Angebot mit kleinformatigen Motion-Control-Lösungen sowohl für Industrie- als auch für Automotive-Kunden. Durch die Vollkonsolidierung ab dem Q4 GJ2023 wird die Transaktion margensteigernd für den Stabilus-Konzern sein: Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Cultraro bei Umsätzen von 16,0 Mio. € eine EBIT-Marge von 20,5%. Stabilus rechnet für das Geschäft von Cultraro in den kommenden Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten im Umsatz bei einer EBIT-Marge von mehr als 20%. Stabilus erwartet im Jahr 2025 Umsatzsynergien in Höhe von bis zu 5 Mio. €. Investitionen in die Zukunft des Hauptwerks Koblenz Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Effizienzsteigerung des Hauptwerks Koblenz wird Stabilus rund 10 Mio. € in die Modernisierung und Automatisierung des Standorts investieren. Damit einher geht ein geringerer Personalbedarf, der eine Anpassung der Belegschaft in der Produktion in Koblenz zur Folge hat. Bereits heute setzt Stabilus dort rund 10% weniger Beschäftigte ein als im Geschäftsjahr 2022. Bis in das GJ2025 soll die Mitarbeiterzahl um weitere 15% gegenüber GJ2023 verringert werden. Dieser Abbau erfolgt sozialverträglich durch natürliche Fluktuation und zum überwiegenden Teil durch Renteneintritte. Stabilus hat hierzu im Juli 2023 mit der IG Metall einen Zukunftstarifvertrag vereinbart. Die Tarifkommission wird in den nächsten Tagen dazu beschließen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen die Produktionsflächen sanieren und in weitere hochmoderne Anlagen investieren, die so aufgestellt werden, dass sich Produktionswege und schwere körperliche Arbeiten reduzieren. Zudem werden alle Dienstleistungsfunktionen vor Ort wie Logistik, Wartung und Instandhaltung neu ausgerichtet. Ziel ist es, den Automatisierungsgrad noch weiter zu steigern, die Markt- und Kostenführerschaft zu erhalten sowie die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit des Standorts zu erhöhen. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Koblenz ist das Herz und der Motor unseres Konzerns, darum wollen wir den Standort zeitnah und wirksam zukunftsfähig aufstellen und in diesen investieren. Das ist leider nicht ohne Anpassungen in der Belegschaft möglich, die wir glücklicherweise ohne betriebsbedingte Kündigungen gewährleisten können. Selbstverständlich werden wir weiter ausbilden und planen, unsere Auszubildenden auch zukünftig im gewohnten Umfang zu übernehmen. Stabilus Koblenz ist und bleibt das Stammwerk und das Kompetenzzentrum der Stabilus Gruppe im Bereich Produkt- und Prozessentwicklung. Mit weiter steigender Automatisierung und Digitalisierung wird unser Bedarf nach hochqualifizierten Fachkräften in Bereichen Mechatronik, Elektronik, Softwareentwicklung nicht abnehmen, sondern weiterhin hoch bleiben." Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 steht auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und freier Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF) in der Quartalsmitteilung Q3 GJ2023, Seite 17 und 20, auf unserer Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,1 Mrd. €. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



