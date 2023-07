EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien

DIC Asset AG vermietet Pressecafé im "Pressehaus am Alex" an Berliner Gastronom



31.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Mietvertrag mit etabliertem Berliner Gastronomen läuft 20 Jahre

Vermietungsquote des dreiteiligen Gebäudeensembles steigt auf 86%

DIC schafft die Basis für die Wiederbelebung eines geschichtsträchtigen Treffpunkts Frankfurt am Main, 31. Juli 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, schließt nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen des zweistöckigen Pressecafés einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.450 qm Gastronomiefläche ab. Mieter ist der etablierte Berliner Gastronom Alexander Freund, der mit fünf weiteren gastronomischen Konzepten in Berlin vertreten ist. Das repräsentative Gebäudeensemble am Alexanderplatz, bestehend aus dem 17-geschossigen Pressehaus-Hochhaus, dem Pressecafé und dem New Podium, wird von DIC für Dritte gemanagt und ist nun zu 86% vermietet. Es hat eine Gesamtfläche von rund 36.000 qm. Für die drei noch freien Büro- und Einzelhandelsflächen ist das Berliner Vermietungsteam der DIC mit weiteren Mietinteressenten im Gespräch. "Mit diesem Mietvertragsabschluss setzen wir einen weiteren Meilenstein bei der umfassenden Sanierung des historischen Landmark-Gebäudeensembles am Alexanderplatz. Wir freuen uns, mit Herrn Freund einen Mieter gefunden zu haben, der die Historie des Gebäudes ebenso schätzt wie wir. In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz gestalten wir gemeinsam den Alexanderplatz und geben den Berlinerinnen und Berlinern einen historischen und kulinarischen Treffpunkt in der Mitte Berlins zurück", sagt Robert Rosenzweig, Niederlassungsleiter der DIC Onsite GmbH in Berlin, einer Tochtergesellschaft der DIC. "Mit dem Pressecafé in prominenter und exponierter Lage hat die DIC ein Produkt, das genau zu meinem Geschäftsmodell passt, nämlich historische Gebäude mit dem gewissen Etwas gastronomisch zu beleben", sagt Gastronom Alexander Freund. "Unsere Zusammenarbeit ist ein Gewinn für die Berlinerinnen und Berliner und für die Berliner Kultur." Das zweigeschossige Gebäude wird derzeit vom Mieter, unter Berücksichtigung hoher technischer und nachhaltiger Standards, ausgebaut. Bei der Gestaltung des Pressecafés im Erdgeschoss orientiert er sich an dem 76 Meter langen Wandfries von Willi Neubert. Es wurde bereits 2021 saniert und steht unter Denkmalschutz. Im Obergeschoss, bekannt als ehemaliges Escados-Steakhaus, entsteht der Steakclub "Beast - Berlin". Eröffnung beider Einrichtungen ist voraussichtlich am 1. Mai 2024. Ein Investmentvehikel der DIC hat im Jahr 2019 die zwei Immobilieneinheiten, bestehend aus dem Pressehochhaus (rund 21.600 qm Mietfläche) und dem Pressecafé (rund 1.450 qm Mietfläche), in der Karl-Liebknecht-Straße 27-29 in Berlin, erworben. Im Jahr 2021 folgte der siebengeschossige Neubau "New Podium" mit rund 12.700 qm Mietfläche.

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,1 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



