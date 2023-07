DJ Nemetschek bekräftigt Ausblick nach Umsatzplus im 2. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Nemetschek hat im zweiten Quartal den Umsatz leicht gesteigert, beim Ergebnis aber Abstriche hinnehmen müssen. Das Bausoftware-Unternehmen zeigt sich aber insgesamt zufrieden mit der Entwicklung: "Auch wenn das Marktumfeld für die Bauindustrie in Europa seit letztem Jahr anspruchsvoller geworden ist und wir mitten in der Umstellung unseres Geschäftsmodells sind, liegen wir nach dem ersten Halbjahr auf Plan", so CEO Yves Padrines laut Mitteilung. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen.

In den drei Monaten kletterte der Konzernumsatz laut Mitteilung währungsbereinigt um gut 3 Prozent auf knapp 208 Millionen Euro. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 13 Prozent auf 56 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge sackte entsprechend auf 27,0 von 33,6 Prozent ab. Der Jahresüberschuss sank um 29 Prozent auf 32,8 Millionen Euro, je Aktie waren es 0,28 (Vorjahr 0,40) Euro. Analysten haben Nemetschek beim Gewinn etwas mehr zugetraut.

Nemetschek stellt derzeit das Geschäftsmodell um von Lizenzverkäufen hin zu unter anderem Subskriptions-Modellen, was die Profitabilität belastet.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz den weiteren Angaben zufolge wie geplant um 4 bis 6 Prozent auf Basis konstanter Währungskurse steigen. Das Wachstum der jährlich wiederkehrendem Umsätze soll 2023 über 25 Prozent liegen, so dass deren Anteil am Gesamtumsatz mehr als 75 (Vorjahr 66) Prozent erreichen sollte. Die EBITDA-Marge soll 2023 zwischen 28 und 30 Prozent liegen - und damit niedriger als die für 32 Prozent im Vorjahr.

