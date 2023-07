NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 92 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Fahrzeugbauer habe erneut ein starkes Quartal vor allem in der Van-Sparte hinter sich, den Ausblick aber nur für diese und nicht für die Autosparte angehoben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter legten zwar im hochpreisigen Segment zu. Doch die aufgestaute Nachfrage im Einstiegsbereich mit günstigeren Modellen dürfte weiter auf die Preise drücken und auf absehbare Zeit Gegenwind für die Margen bedeuten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 17:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2023 / 17:11 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

