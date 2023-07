Es sind spannende Wochen derzeit am deutschen Aktienmarkt. Am Freitag markierte der DAX ein neues Rekordhoch. In den kommenden Tagen könnten Konjunkturdaten und Quartalszahlen für jede Menge Bewegung sorgen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nemetschek, Stabilus, DHL Group, Covestro, Biogen, Procter ...