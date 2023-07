© Foto: Arne Dedert - dpa



Zur heutigen Börsenglocke soll der deutsche Leitindex ein wenig einsacken. Kommt er dann mit Schwung zurück und erreicht ein neues Rekordhoch?

Um 0,25 Prozent niedriger soll der DAX heute in den Handel starten. So lautet die Schätzung des Brokers IG. Am letzten Freitag schloss das wichtigste deutsche Börsenbarometer bei 16.469 Zählern.

Zwischenzeitlich stand der deutsche Leitindex am Freitag auf einem Rekordhoch von 16.490 Punkten.

Weltweit hoffen die Anleger darauf, dass sich das Thema Erhöhungen der Leitzinsen diesseits und jenseits des Atlantiks vorerst erledigt hat. Die Fed und die EZB hatten in der letzten Woche erhöht.

Zudem kommen gute Konjunktur-Signale aus China. Zusammen mit staatlichen Finanzspritzen könnten das gute Impulse für den chinesischen Markt sein, so das Kalkül einiger Marktteilnehmer.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion