Zürich (ots) -Das Voting für den PR-Bild Award von news aktuell (Schweiz) AG hat begonnen. Ab sofort können Interessierte und die Fachöffentlichkeit unter www.pr-bild-award.ch (http://www.pr-bild-award.de) über die besten PR-Bilder des Jahres 2023 abstimmen. Bereits zum 18. Mal wird der renommierte Branchenpreis von der dpa-Tochter news aktuell vergeben. Eine 20-köpfige Jury aus Kommunikations- und Medienprofis hat dafür 70 Bilder aus sieben Kategorien auf die Shortlist gesetzt. In diesem Jahr haben sich knapp 180 Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich mit 550 Bildern um den renommierten Branchenpreis beworben."Die eingereichten Fotos sind wirklich beeindruckend und zeugen von der hohen Qualität der PR-Fotografie. Die Shortlist spiegelt die Kreativität und das Talent der PR-Branche wider. Ich freue mich auf das Votum der Öffentlichkeit, um gemeinsam die Sieger zu küren, die Arbeit der Fotografinnen und Fotografen zu würdigen und die Bedeutung der visuellen Kommunikation hervorzuheben", sagte Eljub Ramic, Geschäftsführer der news aktuell (Schweiz) AG.Expertinnen und Experten aus PR, Kommunikation und Medien bilden auch in diesem Jahr die Jury des PR-Bild Award. Darunter Matthias Ackeret (persönlich), Boris Entrup (Hair- & Make-up Artist), Anja Görzel (SWR), Pia Hilbrich (Danone), Michael Ostermeier (Amazon), Judith Pöverlein (Wort & Bild Verlag), Lanna Riese (ALDI SÜD) und Rüdiger Scharf (DAK-Gesundheit und Juryvorsitzender).Die Abstimmung über das beste PR-Bild des Jahres läuft noch bis zum 29. September 2023 unter www.pr-bild-award.ch (https://www.pr-bild-award.de/). Die Gewinnerbilder des PR-Bild Awards 2023 aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für die Schweiz, Deutschland und Österreich werden Ende Oktober im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekannt gegeben.Die Bilder der Shortlist 2023 können unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Diese 70 Bilder dürfen ausschliesslich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer mit Bezug auf den PR-Bild Award 2023: https://dpafoto.egnyte.com/fl/DRd29TbKnFShortlist 2023:Health & Beauty- Connext Communication GmbH / DE- Friedrich-Schiller-Universität Jena / DE- Helios / DE- Hill+Knowlton Strategies GmbH für Durex / DE- Kantonsspital Baden / CH- KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE- Schweiz Tourismus / CH- Stiftung Kifa Schweiz / CH- Universitäts-Kinderspital Zürich / CH- Vetmeduni (Veterinärmedizinische Universität Wien) / ATLifestyle- Betriebsgesellschaft BallinStadt mbh / DE- BOOSTR GmbH / CH- Deutsche Stiftung Denkmalschutz / DE- Grand Resort Bad Ragaz / CH- Jugend am Werk / AT- KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE- nettwerk gmbh für Tobias Renggli / CH- Otto Gerber Gruppe / DE- TAURUS Sicherheitstechnik GmbH / AT- Universität Mannheim / DEMobility- BVZ Holding AG | Gornergrat Bahn | Matterhorn Gotthard Bahn / CH (2 Nominierungen)- Deutsche Bundeswehr / DE- Jugend am Werk / AT- Schweiz Tourismus / CH (2 Nominierungen)- TII Group / DE (2 Nominierungen)- UPS Deutschland S.à r.l. & Co. OHG / DE- Universität Mannheim / DENGO- Caritas international / DE (2 Nominierungen)- Dein Sternenkind Stiftung / DE- Greenpeace / DE- Jugend am Werk / AT- Kindernothilfe e. V. / DE- SOS Humanity / DE (2 Nominierungen)- Zeitenspiegel / DE- Zoologische Gesellschaft Frankfurt / DEPortrait- @fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V. / DE- Benediktinerstift Admont / AT- Biokreis e.V. / DE (2 Nominierungen)- Environmental Justice Foundation Deutschland / DE- Flix SE / DE- IFB-Stiftung / DE- Universitäts-Kinderspital Zürich / CH- Universitätsklinikum Augsburg / DE- Visions for Children e.V. / DEStories & Campaigns- azett kommunikation für Zanier Sport GmbH / AT- Benediktinerstift Admont / AT- COMEO Branding & Communications für Weltweitwandern / DE- Diakoniewerk / AT- Grand Resort Bad Ragaz / CH- Ketchum GmbH für Burger King® / DE- nettwerk gmbh / CH- SOS Humanity / DE- Stiftung Kifa Schweiz / CH- WEMAG / DETourism- Benediktinerstift Admont / AT- BVZ Holding AG | Gornergrat Bahn | Matterhorn Gotthard Bahn / CH- COMEO Branding & Communications für Weltweitwandern / DE- Heidelberg Marketing GmbH / DE- Landesverband Urlaub am Bauernhof in Kärnten / AT- Lieb Management & Beteiligungs GmbH für Royal Commission for AlUla / DE- nettwerk gmbh für Tobias Renggli / CH- noble kommunikation GmbH für Le Boat / DE- Philippine Department of Tourism / DE- Wilde & Partner Communications GmbH für Schweiz Tourismus / DEJury 2023:- Matthias Ackeret, Chefredaktor "persönlich"- Christina Eistert, Leiterin Marketing & Kommunikation M.M.Warburg & CO- Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist- Anja Görzel, Kommunikationschefin Südwestrundfunk (SWR)- Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter Faktenkontor Holding und Geschäftsführer PER Agency- Isfried Hennen, Ehemaliger Leiter Produktkommunikation Ford-Werke- Marcus Heumann, Leiter news aktuell Academy- Pia Hilbrich, Partnerships Manager DACH Danone; Top #30u30 by PR Report- Silva Imken, Leitung Marketing & Vertrieb Dr. Hauschka- Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredaktor der "Gala" (bis August 2023)- Susanne Marell, Bereichsvorständin der Unternehmenskommunikation und Corporate Responsibility Schwarz Gruppe- Oliver Mattutat, Mediensprecher Uber; Top #30u30 by PR Report- Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz)- Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer- Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon- Judith Pöverlein, Stellvertretende Leitung Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag- Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)- Lanna Riese, Leitung Corporate Communications ALDI SÜD- Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2023 und Leiter Public Relations / Mediensprecher DAK-Gesundheit- Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-ServiceAusführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.ch/jurySocial-Media-Hashtag: prba23Video zur Jurysitzung 2023: https://www.youtube.com/watch?v=iZMJU-Ua_xoKategorien: www.pr-bild-award.ch/bildkategorien (https://www.pr-bild-award.de/bildkategorien)Wahlverfahren: www.pr-bild-award.ch/wahlverfahren (https://www.pr-bild-award.de/wahlverfahren)Teilnahmebedingungen: www.pr-bild-award.ch/teilnahmebedingungen (https://www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen)Sieger 2022: www.pr-bild-award.ch/sieger2022 (https://www.pr-bild-award.de/sieger2022)Partner:- Deutschland: news aktuell GmbH, www.newsaktuell.de- Österreich: APA-Comm, www.apa.at/about/apa-commMedienpartner:- Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.com- Deutschland: PR Report, www.prreport.de