Die Chancen, dass die Aktien von Energieriesen wie etwa Shell oder Repsol in dieser Woche wieder zulegen können, stehen gut. Denn die Ölpreise präsentieren sich nach wie vor in einer sehr robusten Verfassung. Zwar haben Brent, WTI & Co zu Beginn der neuen Woche etwas nachgegeben, sich aber in der Nähe ihrer jüngsten dreimonatigen Höchststände gehalten.Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 84,40 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als ...

